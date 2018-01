Una tempesta di sabbia rossa ha colpito la Turchia In alcune città dell' est negozi

: RT @samanthag1506: L'amore è una brezza suadente: leggera,la respiri inconsapevole della strada che ha già percorso dentro di te. Ma è quan… - AnnaRDelorenzo : RT @samanthag1506: L'amore è una brezza suadente: leggera,la respiri inconsapevole della strada che ha già percorso dentro di te. Ma è quan… - ektor1961 : RT @lugora: Mentre sembra prossima - o chissà già iniziata - l'offensiva turca sui curdi siriani, il sudest a maggioranza curda della Turch… - clarinaldini : RT @MeteoWeb_eu: +++ ALLERTA #METEO, ARRIVA UNA FURIOSA TEMPESTA DI VENTO TRA DOMANI E DOPODOMANI. SBALZI TERMICI CLAMOROSI, SU E GIÙ DI OL… - Lucy23017329 : RT @FrasidiDonBosco: «Ti trovi in balia di una tempesta? Invoca la stella del mare, invoca Maria» (MB X,6.9) #DonBosco - Ufficio_Press : Anni fa... Molti! 1968 La rotonda e il juke box .. e una tempesta sdi emozioni -

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di sabato 20 gennaio 2018) Unadi polvere sta soffocando il sud est. I forti venti provenienti dalla Siria trasportano le polveri colorando il cielo di rosso in un paesaggio marziano. Nelle province di Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa e Batman la nube ha ridotto la distanza di visibilità a 50 metri, spingendo molte persone a non uscire di casa e ia chiudere.Nofilter Nomakeup #Mardinpic.twitter.com/KQtAZz1HHX — Mustafa Aşın (@mustafaetc) 19 gennaio 2018I forti venti che trasportano le polveri incontrando le piogge si sono trasformate in fango. Il governatore di Mardin, la città più colpita, ha lanciato l'allarme, esentando dal lavoro nella pubblica amministrazione i disabili, i malati affetti da malattie croniche (tra cui l'asma) e le donne incinta. Bloccati anche i voli nell'aeroporto di Mardin.Big dust storm in Mardin, SE Turkey this morning, Jan 19! ...