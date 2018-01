: RT @formigine5stars: Una pensione di cittadinanza: mai più sotto la soglia di povertà - raffo1900 : RT @formigine5stars: Una pensione di cittadinanza: mai più sotto la soglia di povertà - chryduca : Una pensione di cittadinanza: mai più sotto la soglia di povertà - RossettiHermes : Una pensione di cittadinanza: mai più sotto la soglia di povertà - Dghinelli : Una pensione di cittadinanza: mai più sotto la soglia di povertà - formigine5stars : Una pensione di cittadinanza: mai più sotto la soglia di povertà -

(Di sabato 20 gennaio 2018) di Luigi Di Maio È curioso che la nostra proposta di dare una "di" a chi vivelaminima di, di cui ho parlato ieri mattina, venga derisa proprio dai parlamentari del PD, cioè dai rappresentanti di quel partito che in teoria dovrebbe dimostrare una certa sensibilità verso temi come lae l’emarginazione sociale. Ma evidentemente l’unico tema a cui sono rimasti sensibili sono i loro privilegi. Se queste persone si tagliassero lo stipendio o rinunciassero al vitalizio, come abbiamo fatto noi del MoVimento 5 Stelle, trovare le coperture per dare unadecente ai tanti anziani che non arrivano a fine mese non sarebbe un problema. Io sono stufo di un Paese in cui i soldi per i vitalizi e gli stipendi d’oro ci sono sempre, mentre per i cittadini non ci sono mai e non accetto di vedere un anziano che dopo una vita di sacrifici non ...