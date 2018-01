Un sabato tra lampi e rimpianti Italia promossa in un sabato dal sapore di Olimpiadi | 6

Estrazione VinciCasa di sabato 20 Gennaio 2018 : Estrazione VinciCasa di sabato 20 Gennaio 2018, ecco i cinque numeri estratti nel concorso numero 20, nessun vincitore con punti 5. Estrazione VinciCasa del 20/01/2018 Combinazione Vincente 5 15 19 21 36 COMMENTO – Nel concorso numero 20 del VinciCasa nessuno centra il 5, sono 34 i vincitori con punti 4, ognuno vince 201,47 euro. Di seguito le quote complete […]

Estrazione SuperEnalotto di sabato 20 Gennaio 2018 : Estrazione SuperEnalotto di sabato 20 Gennaio 2018, ecco la sestina vincente e numeri jolly e superstar, estratti nel concorso numero 9 di oggi. Estrazione SuperEnalotto di sabato 20/01/2018 Combinazione Vincente Jolly SS 27 48 50 74 76 84 19 08 La prossima Estrazione sarà effettuata sabato 20 Gennaio 2018 COMMENTO – Resta nell’urna il 36 massimo ritardatario con 54 turni […]

Estrazione 10eLotto di sabato 20 Gennaio 2018 : Estrazione 10eLotto, ecco i 20 numeri vincenti estratti sabato 20 Gennaio 2018, legati al gioco del Lotto. Estrazione 10eLotto di sabato 20/01/2018 Combinazione Vincente 9 19 21 23 24 27 29 31 35 38 40 41 43 53 63 68 75 85 87 88 Numero Oro 24 Doppio Oro 24 – 31 Vai all’Estrazione Lotto del 20 Gennaio 2018 COMMEMTO […]

Estrazione Lotto di sabato 20 Gennaio 2018 : Estrazione Lotto di sabato 20 Gennaio 2018, concorso numero 3, ecco i cinque numeri estratti per ogni singola ruota. Estrazione Lotto di sabato 20/01/2018 NAZIONALE 28 29 1 35 8 BARI 24 31 53 6 56 CAGLIARI 41 29 75 87 27 FIRENZE 87 68 23 9 28 GENOVA 53 23 27 38 54 MILANO 19 63 89 24 16 NAPOLI […]

IL sabato DI INTER TV TRA PRIMA SQUADRA E PRIMAVERA : Per rimanere aggiornati sull'attualità del mondo INTER non perdere gli appuntamenti con l'informazione: dalle 13.00 con la rassegna stampa, dalle 17 in versione flash e quindi dalle 19.30 con ...

LIVE Australian Open 2018 - tutti i risultati di sabato 20 gennaio : tabellone femminile. Halep agli ottavi di finale dopo una ‘maratona’. Fuori la Barty : risultati IN AGGIORNAMENTO Australian Open – 20 gennaio – tabellone FEMMINILE Rod Laver Arena – ora 1.00 italiana Sessione diurna [1] S. Halep ROU vs L. Davis USA 2-1 (4-6 6-4 15-13) [18] A. Barty AUS vs N. Osaka JPN 0-2 (4-6 2-6) Sessione serale – ore 9.00 italiane [21] A. Kerber GER vs M. Sharapova RUS Margaret Court Arena – ora 1.00 italiana Sessione diurna A. Bogdan ROU vs. [17] M. Keys USA 0-2 (6-3 6-4) [29] L. ...

LIVE Australian Open 2018 - tutti i risultati di sabato 20 gennaio : tabellone maschile. Fognini e Thiem agli ottavi di finale! Zverev ko contro Chung al quinto set : risultati IN AGGIORNAMENTO Australian Open – 20 gennaio – tabellone MASCHILE Rod Laver Arena – ora 1.00 italiana Sessione diurna H. Chung KOR vs [4] A. Zverev GER 2-3 (5-7 7-6 2-6 6-3 6-0) Sessione serale – ore 9.00 italiane [29] R. Gasquet vs [2] R. Federer SUI Margaret Court Arena – ora 1.00 italiana Sessione diurna [5] D. Thiem AUT vs [26] A. Mannarino FRA 3-0 (6-4 6-2 7-5) Sessione notturna – ore 9.00 ...

LIVE Australian Open 2018 - sabato 20 gennaio in DIRETTA : Fognini vola agli ottavi di finale!!! Incredibile eliminazione di Sascha Zverev : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata degli Australian Open a Melbourne (Australia). Quest’oggi andrà in scena il terzo turno della parte bassa del tabellone maschile e quella alta del singolare femminile.Toccherà, dunque, a Roger Federer, che se la vedrà con il francese Richard Gasquet nel match che chiuderà il programma del campo centrale. Ci saranno anche Alexander Zverev, impegnato in una sfida molto ...

LIVE Australian Open 2018 - tutti i risultati di sabato 20 gennaio : tabellone maschile. Fognini al quinto set contro Benneteau - Thiem e Sandgren agli ottavi di finale : risultati IN AGGIORNAMENTO Australian Open – 20 gennaio – tabellone MASCHILE Rod Laver Arena – ora 1.00 italiana Sessione diurna H. Chung KOR vs [4] A. Zverev GER 1-1 (5-7 7-6) Sessione serale – ore 9.00 italiane [29] R. Gasquet vs [2] R. Federer SUI Margaret Court Arena – ora 1.00 italiana Sessione diurna [5] D. Thiem AUT vs [26] A. Mannarino FRA 3-0 (6-4 6-2 7-5) Sessione notturna – ore 9.00 italiane [14] N. ...

