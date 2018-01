Un nuovo malware per Android potrebbe venire dai servizi segreti libanesi

: Un nuovo malware per Android potrebbe venire dai servizi segreti ... - AGI - Agenzia… - negozioelettro : Un nuovo malware per Android potrebbe venire dai servizi segreti ... - AGI - Agenzia… - negozioelettro : Un nuovo malware per Android potrebbe venire dai servizi segreti ... - AGI - Agenzia… -

(Di sabato 20 gennaio 2018) Centinaia di gigabyte di dati sottratti e almeno cinquecento telefoni Android hackerati: una campagna di attacchi informatici ha tenuto sotto controllo giornalisti, militari e membri della società civile per sei anni. E gli indizi lasciati nei ventuno paesi interessati dai misteriosi hacker fanno risalire a un edificio del Direttorato libanese della sicurezza, secondo quanto denunciato dall’azienda di sicurezza informatica Lookout congiuntamente con la Electronic Frontier Foundation. Il gruppo di hacker, soprannominato Dark Caracal, ha sfruttato le vulnerabilità ormai note di Android per sottrarre dai telefoni infettati Sms, registri delle chiamate e file multimediali. Secondo quanto riportato in un comunicato, Dark Caracal sarebbe stato addirittura in grado di attivare le fotocamere dei dispositivi. "Abbiamo le prove di numerose campagne condotte da ...