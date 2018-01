Un nuovo malware per Android potrebbe venire dai servizi segreti libanesi : Centinaia di gigabyte di dati sottratti e almeno cinquecento telefoni Android hackerati: una campagna di attacchi informatici ha tenuto sotto controllo giornalisti, militari e membri della società civile per sei anni. E gli indizi lasciati nei ventuno paesi interessati dai misteriosi hacker fanno risalire a un edificio del Direttorato libanese della sicurezza, secondo quanto denunciato dall’azienda di sicurezza informatica Lookout ...

Un nuovo malware per Android ruba le credenziali di altre app : nel mirino le app bancarie : Un nuovo malware Android mette a rischio oltre 232 applicazioni, sopratutto bancarie, andando ad impossessarsi di credenziali e dirottando SMS. L'articolo Un nuovo malware per Android ruba le credenziali di altre app: nel mirino le app bancarie è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.