Vela : un morto alla Volvo ocean race : (ANSA) - ROMA, 20 GEN - E' davvero tragico l'epilogo della 4/a tappa della Volvo ocean race di Vela, che ha portato le barche da Melbourne a Hong Kong ed è stata vinta da Sun Hung Kai/Scallywag. A ...

Milano. Incidente alla Lamina : morto anche Giancarlo Barbieri : Si aggrava il bilancio degli operai morti nell’Incidente alla Lamina spa in zona Greco a Milano, per un’intossicazione da azoto. Concluso il periodo di accertamento della morte cerebrale per Giancarlo Barbieri, 62 anni, i medici dell’ospedale San Raffaele ne hanno decretato il decesso…Continua a leggere →

Bimbo morto alla Spezia per meningite meningococcica : Il Bimbo di 5 anni deceduto all'ospedale Sant'Andrea della Spezia poco dopo le 6 di stamattina è morto per meningite da meningococco. Lo comunica la Regione Liguria. Sono state predisposte le ...

Ex finanziere trovato morto vicino alla sua auto con ferita alla testa : la polizia indaga per omicidio : di Marco Cusumano, Giovanni Del Giaccio Il cadavere di un uomo è stato ritrovato questa mattina al Lido di Latina, tra Capoportiere e Rio Martino. Si tratta di Alberto Liberti, nato nel 1953, ex ...

morto Sergio Vettoretto - gestì la pizzeria "Alla Torre" : Residente a Vedelago, Vettoretto è sempre stato nel mondo della ristorazione , gestendo vari locali. Alla pizzeria 'Alla Torre' aveva iniziato come cameriere, diventando poi gestore. Una vita di ...

Roma. morto in un incidente Gianluca De Santis ispettore di polizia in servizio alla Questura : Tragico sinistro stradale mortale sulla tangenziale Est all’altezza dell’uscita per viale Etiopia, in direzione stadio Olimpico. Si sono scontrate una Ford e una Suzuki. Il centauro Gianluca De Santis, 45 anni, ispettore di polizia in servizio alla Questura di Roma, è…Continua a leggere →

Incidenti in montagna : cade dalla Strada delle Gallerie nelle Valli del Pasubio - morto : Questa mattina il Soccorso alpino di Schio è stato contattato da alcune persone che, salendo in prossimità della Galleria d’Havet sul Pasubio, avevano notato dall’altra parte della valle un movimento franoso e la traccia della probabile scivolata di una persona. Allertato il 118, è intervenuta l’eliambulanza di Trento presso la Strada delle Gallerie nelle Valli del Pasubio, nel vicentino: ha individuato il corpo esanime di un ...

morto Novello Novelli - indimenticabile spalla di Nuti e Pieraccioni : morto all'età di 87 anni Novelloantonio Novelli . Era nato a Poggibonsi (Siena) il 2 marzo 1930, e si era avvicinato al mondo dello spettacolo prima come impresario e poi come attore, nel 1981, con Alessandro BenveNuti in .

