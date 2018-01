Un codice etico per regolare i rapporti tra studenti e professori

Un codice etico per i professori : “Niente sms né chat con gli alunni” : Le molestie a scuola vanno condannate senza alcun dubbio. Ma che cosa si fa quando i rapporti tra professori e alunni escono fuori dalla sfera scolastica? Come ci si regola? In questi giorni è in corso all’Aran (l’agenzia che rappresenta gli enti pubblici nella contrattazione collettiva) la trattativa per il rinnovo del contratto dei docenti. Una d...