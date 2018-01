Ultime Notizie Roma del 20-01-2018 ore 12 | 00

Calciomercato Roma/ News - Badelj subito se parte Nainggolan (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: la squadra capitolina ha messo le proprie mani su Milan Badelj, centrocampista della Fiorentina, in scadenza di contratto(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 11:50:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Barella : si stringe per l’acquisto già a gennaio (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus News, 20 gennaio 2018: la società di corso Galileo Ferraris starebbe provando ad assicurarsi già durante questa sessione, il gioiello Barella(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 11:30:00 GMT)

Ultime Notizie Roma del 20-01-2018 ore 11 : 00 : In collaborazione con Agenzia Italia Stampa L'articolo Ultime Notizie Roma del 20-01-2018 ore 11:00 su Roma Daily News.

Calciomercato Napoli/ News - Donadoni : Verdi scelta importante - ma in futuro… (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: ha parlato in conferenza stampa il tecnico del Bologna, Roberto Donadoni, soffermandosi anche su Verdi(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 11:02:00 GMT)

Ultime Notizie Roma del 20-01-2018 ore 10 : 00 : In collaborazione con Agenzia Italia Stampa L'articolo Ultime Notizie Roma del 20-01-2018 ore 10:00 su Roma Daily News.

Calciomercato Roma/ News - Darmian e non solo : tutte le idee per le corsie (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: la società capitolina al lavoro per assicurarsi un nuovo innesto sulla corsia, e sono quattro i giocatori nel mirino(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 10:03:00 GMT)

Ultime Notizie Roma del 20-01-2018 ore 09 : 00 : In collaborazione con Agenzia Italia Stampa L'articolo Ultime Notizie Roma del 20-01-2018 ore 09:00 su Roma Daily News.

Calciomercato Milan/ News - Sarri con Reina : ecco i rossoneri del futuro (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: in caso di fallimento di Gennaro Gattuso, in via Aldo Rossi punterebbero su Maurizio Sarri, e con lui anche Reina(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 09:07:00 GMT)

Ultime Notizie Roma del 20-01-2018 ore 08 : 00 : In collaborazione con Agenzia Italia Stampa L'articolo Ultime Notizie Roma del 20-01-2018 ore 08:00 su Roma Daily News.

Ultime Notizie Roma del 20-01-2018 ore 07 : 00 : In collaborazione con Agenzia Italia Stampa L'articolo Ultime Notizie Roma del 20-01-2018 ore 07:00 su Roma Daily News.

Calciomercato Roma/ News - vicino l'acquisto del centrocampista Coric (Ultime notizie) : Calciomercato Roma News, 20 gennaio 2018: i giallorossi sono vicinissimi all'acquisto del centrocampista croato della Dinamo Zagabria, Ante Coric. Per il calciatore servono 12 milioni.(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 03:41:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Emre Can : futuro in mano al mio agente (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus News, 20 gennaio 2018: Emre Can torna a parlare del suo futuro e sottolinea come tutto sarebbe in mano al suo agente. I bianconeri non lo perdono di vista.(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 03:36:00 GMT)

Calciomercato Napoli/ News - gli azzurri sondano il terreno per Bas Dost (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli News, 20 gennaio 2018: sondato il tereno per l'attaccante dello Sporting Lisbona Bas Dost che ha affrontato la Juventus di Massimiliano Allegri in Champions League.(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 03:27:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - chiarezza su Younes - i dettagli dell'affare Rafinha (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: l'agente di Younes chiarisce la posizione del suo assistito. Ecco i dettagli su Rafinha.(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 03:19:00 GMT)