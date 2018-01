Uccisa a colpi di pistola in un hotel di Dalmine Bergamo

Bergamo - donna Uccisa in hotel a colpi di pistola : Una donna è stata uccisa questa mattina in un hotel di Dalmine, il Daina sulla provinciale 525. L'episodio attorno alle 10,30: la donna è stata ammazzata con un colpo di pistola ed è morta sul colpo. Vani i soccorsi del 118. L'identità della vittima non è ancora stata resa nota ma si tratterebbe di una italiana

Praiano - turista Uccisa da un'onda nella Costiera amalfitana. Il maltempo colpisce il Sud : Il maltempo che non dà tregua al Sud Italia ha provocato una vittima nella Costiera amalfitana. Una turista di 55 anni, originaria di Belluno, è stata uccisa da un'onda mentre percorreva una stradina pedonale che fiancheggia il mare a Praiano. La furia dell'onda ha coinvolto anche il marito e la coppia in loro compagnia, soccorsi poco dopo dalla Guardia Costiera.Il maltempo ha provocato non pochi problemi alle regioni meridionali. ...

Orrore a Bari - donna usata come scudo e Uccisa dai sicari che volevano colpire un killer : usata come scudo umano e crivellata dai proiettili che invece dovevano raggiungere un killer. Orrore in strada a Porta Robustina, all'ingresso del centro storico, a Bitonto (Bari), in Puglia. Una...

Bari - colpi arma da fuoco : Uccisa anziana : 10.20 colpi d'arma da fuoco esplosi da una o più persone all'ingresso del centro storico di Bitonto, in provincia di Bari, hanno causato la morte di un'anziana e il ferimento di un giovane. La donna, che si trovava a passare, è rimasta colpita da uno degli almeno 10 colpi sparati. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un atto intimidatorio, oppure di un vero e proprio conflitto a fuoco tra esponenti di clan rivali.

FIORAIA Uccisa/ Budrio - Anna Lisa Cacciari : il mistero della donna massacrata a colpi di coltello : FIORAIA UCCISA, la donna si chiamava Anna Lisa Cacciari e aveva 65 anni. A soli 7 chilometri di distanza c'era stato il primo omicidio di Igor Il Russo.(Pubblicato il Tue, 21 Nov 2017 17:58:00 GMT)