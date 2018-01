U2 ad ottobre a Milano | è di nuovo caos biglietti Video

U2 ad ottobre a Milano : è di nuovo caos biglietti : Acquistare i biglietti per il tour italiano degli U2 sta diventando ogni anno di più un'impresa quasi irraggiungibile per i più. Il fan club ufficiale ha annunciato le date della leg europea 3 giorni fa, e, per i "comuni mortali" i biglietti , gestiti da Ticket one e Live Nation, saranno in vendita il prossimo lunedì 26 gennaio. Ma per i fan di lunga data, chiamati "Experience", che cioè hanno pagato la regolare iscrizione al fan club ufficiale ...

Gli U2 hanno annunciato due concerti in Italia, per il loro eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour 2018, che passerà in nove paesi europei. I concerti in Italia saranno l'11 e il 12 ottobre al Mediolanum Forum di Assago, e i biglietti saranno