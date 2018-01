Turchia | Erdogan | Iniziata operazione su Afrin

Turchia - Erdogan minaccia operazione militare contro i curdi siriani entro 1 settimana - : "A Manbij, se non verranno mantenute le promesse americane sul ritiro delle forze curde YPG, prenderemo in mano la situazione. Si vedrà cosa faremo la prossima settimana. Se i terroristi ad Afrin non ...

La più grande rivale di Erdogan in Turchia : Meral Aksener ha 61 anni ed è una nazionalista di destra: ma una destra diversa da quella del presidente turco, che proverà a battere alle prossime elezioni The post La più grande rivale di Erdogan in Turchia appeared first on Il Post.

Perché la Turchia di Erdogan non può entrare nell'Ue : «Siamo uno Stato di diritto», afferma il presidente turco Recep Tayyip Erdogan mentre le prigioni del suo Paese sono affollate da migliaia di magistrati, politici e docenti universitari epurati e privati della libertà personale «nell'interesse dello Stato» insieme con gli ufficiali delle forze armate arrestati dopo il fallito golpe del luglio 2016. «La Turchia si sta stancando di essere ...

Erdogan : Turchia stanca per i negoziati di adesione all'UE - : "Forse saremo costretti a fare un passo determinato, perché Ankara non ha intenzione di chiedere costantemente di entrare nella composizione dell'Unione Europea" ha detto Erdogan. A sua volta, Macron ...

Macron fa scintille con Erdogan : "Basta ipocrisie - la Turchia non può stare in Ue" : "Basta ipocrisia". Nel giorno dell'atteso incontro a Parigi tra Emmanuel Macron e Recep Tayyip Erdogan, il presidente francese bacchetta l'omologo turco sulle libertà fondamentali e seppellisce il processo di adesione della Turchia all'Unione europea. Una posizione molto simile a quella assunta a suo tempo dall'ex presidente Nicolas Sarkozy.In mattinata, dinanzi all'ambasciata di Ankara a Parigi, la polizia aveva bloccato una ...

Parigi - braccio di ferro tra Macron e Erdogan : “La Turchia in Ue? Impensabile” - “Basta - siamo stanchi di implorare” : L’obiettivo del premier turco Recep Tayyip Erdogan era riaprire una finestra di dialogo con l’Europa ma alla fine la sua visita a Parigi si è trasformata in un botta e risposta con il presidente francese Emmanuel Macron. “E’ impensabile” che Ankara “entri nell’Unione Europea” dice Macron. “siamo stanchi di implorare l’adesione all’Ue” risponde Erdogan. L’arrivo del ...

Turchia - Erdogan : "Siamo stanchi di implorare ladesione allUe" : Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, nel corso della conferenza stampa congiunta a Parigi con l'omologo francese Emmanuel Macron, si è detto "stanco" di "implorare" l'ingresso della Turchia nell'...

Turchia - Erdogan : "Voglio ricucire i rapporti con lEuropa" : Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan vuole ricucire i rapporti con diversi governi europei, dopo che negli ultimi anni ha avuto scontri e tensioni con diverse capitali. Lo ha dichiarato al ...

Turchia - Erdogan chiede la rimozione delle sanzioni contro il Sudan : Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha chiesto la revoca totale delle sanzioni economiche contro il Sudan. "Le sanzioni hanno rubato molto al futuro di questo Paese", ha detto Erdogan in un ...

Erdogan vuole Ambasciata della Turchia in Palestina a Gerusalemme est - : La presa di posizione degli Stati Uniti è stata accolta positivamente in Israele, ma ha innescato una reazione negativa in molti Stati del mondo, soprattutto tra i Paesi del Medio Oriente e nella ...

Gerusalemme - Erdogan : la Turchia aprirà l'ambasciata nella zona Est : "Dopo averla riconosciuta capitale dello Stato palestinese" afferma il presidente turco, che si conferma così il più acerrimo oppositore alla decisione di Trump di riconoscere la città santa capitale di Israele

Turchia - Erdogan sfida Trump : Gerusalemme Est capitale della Palestina : Ieri lo stesso Cavusoglu aveva lamentato il fatto che "alcuni Paesi mondo islamico" non avevano ancora espresso una dura condanna alla mossa di Trump, condannando la loro soggezione agli Stati Uniti .

L'Europa non dimentichi Demirtas - baluardo di democrazia nella Turchia di Erdogan : Demirtas. Sono finiti i giorni in cui tutte le cancellerie europee facevano a gara per incontrarlo, per conoscere una personalità democratica che stava provando a costruire un'alternativa reale al lungo inverno Erdoganiano fattosi regime. Avvocato dei diritti umani, curdo, ambientalista e laico: il leader dell'Hdp oggi è in carcere e rischia di perdere definitivamente la libertà in un processo tutto politico che si svolge ...