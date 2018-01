Tumore polmoni | nuove chances di cura arrivano da un batterio antartico

: @FoxAlessio Ma non è la radiografia di un tumore ai polmoni quella , - martinasalvat20 : @FoxAlessio Ma non è la radiografia di un tumore ai polmoni quella , - aledefelice24 : Prima il tumore, poi l'epilessia e i problemi ai polmoni: l'ex #Inter #Kysela si ritira a 25 anni.… - kuku7te : @agatamicia Mio nonno con un tumore ai polmoni quasi terminale, andava continuamente dentro e fuori dall'ospedale p… - evolvenza : Aglio crudo per combattere il tumore ai polmoni | Ambiente Bio - Chibi972 : RT @jedasupport: Quando parliamo di aglio crudo, come ottimo rimedio per molte cose, lo riteniamo utile per combattere i depositi... https:… -

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 20 gennaio 2018)diper ilaida una molecola prodotta da unmarino: esso è in grado di sopprimere selettivamente alcune cellule delal polmone. Lo rivela una ricerca della Stazione Zoologica Anton Dohrn e dell’Università Federico II di Napoli. Nel dipartimento di Scienze Chimiche della Federico II sono da tempo in corso studi di eco-biologia molecolare di batteri isolati nelle regioni marine dell’Antartide che hanno portato alla caratterizzazione di alcuni metaboliti di notevole interesse in applicazioni terapeutiche. Sulla base di ciò è stato sviluppato un progetto di ricerca italo-danese i cui risultati sono stati pubblicati il 19 gennaio 2018 dalla rivista Nature Scientific Reports. Il progetto, coordinato dalla Professoressa Maria Luisa Tutino, Dipartimento di Scienze Chimiche della Federico II, e dalla Dottoressa ...