Trump : Dossier top secret potrebbe peggiorare i guai del Presidente USA : Lo scandalo Russiagate continua a perseguitare il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump . Ad aggiungere ulteriore carne al fuoco è, questa volta, nientemeno che il Congresso degli Stati Uniti, o più precisamente il suo Comitato di intelligence. Sarebbe stato reso pubblico, infatti, un Dossier , fino ad oggi, top secret , in cui viene riportata la testimonianza, rilasciata lo scorso novembre 2017, dall'ex giornalista del Wall Street Journal ...

Media destra"ordinò dossier anti-Trump" : 02.59 Clamorosa rivelazione nell'ambito del Russiagate. A commissionare per primo il dossier anti-Trump in cui si parla di legami tra l'allora candidato presidenziale e il Cremlino non sono stati ambienti democratici o della campagna di Hillary Clinton, ma il Washington Free Beacon, magazine conservatore del miliardario Paul Singer, che è uno dei più noti investitori di Wall Street e finanziatore del partito repubblicano. Lo rivela il NYT ...