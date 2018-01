Tre aggiornamenti su Samsung Galaxy S8 e S7 da non perdere | cosa cambia in galleria

Samsung nega di aver rallentato gli smartphone con gli aggiornamenti. Caccia alle sTreghe? : Ma lo hanno fatto anche centinaia di aziende nel mondo, e non per questo si deve parlare di obsolescenza programmata. Perché, volendo essere pignoli, non è obsolescenza programmata non aggiornare ...

NVIDIA GeForce 390.65 Il driver WHQL racchiude gli aggiornamenti di sicurezza per Meltdown / SpecTre : NVIDIA ha rilasciato un nuovo driver per le sue schede grafiche. Secondo le note di rilascio, il driver NVIDIA GeForce 390.65 WHQL presenta aggiornamenti di sicurezza per Meltdown / Spectre e aggiunge il supporto per NVIDIA Freestyle. Nel caso non lo sapessi, NVIDIA Freestyle ti consente di applicare filtri di post-elaborazione ai tuoi giochi.Inoltre, questo nuovo driver aggiunge un pop-up per avvisare l’utente se una eGPU è stata connessa ...

Terremoto - forte scossa : Trema il Salento - gli aggiornamenti : La terra si muove e arriva la seconda forte scossa di Terremoto a distanza di pochi giorni nel Mediterraneo. Il Salento, si sa, non è una zona sismica, ma avverte i tremori dei terremoti che si verificano nei territori limitrofi. Nei giorni scorsi, esattamente il 26 dicembre alle ore 0.47, la terra si è mossa nella zona greca, poco a largo dell'isola di Lefkada, dove si è registrato un Terremoto di magnitudo 4.8. L'ipocentro fu abbastanza ...

Apple ammette “rallentamenti” su vecchi Iphone dopo gli aggiornamenti. Al via Tre class action negli Usa : Caos per Apple alla vigilia delle feste: tre class action sono state avviate negli Stati Uniti dopo che Cupertino ha ammesso “rallentamenti” dei vecchi Iphone dopo che vengono fatti gli aggiornamenti. “Apple sapeva che la sostituzione della batteria avrebbe migliorato la perfomance dei dispositivi più vecchi” si legge in una delle azioni legali avviata in una corte federale dell’Illinois e riportata dai media americani. ...

Apple - Tre class action per gli aggiornamenti dannosi su iPhone vecchi : Due class action sono state avviate contro Apple, negli Stati Uniti, dopo che colosso tecnologico ha ammesso di rallentare i vecchi modelli di iPhone. Apple ha affermato di frenare i dispostivi per "prolungare" la loro "vita" ed evitare che questi si spengano da un momento all'altro.Sono stati dei gruppi di utenti in California e a Chicago a fare causa a Apple, sostenendo di aver subito dei danni ...

Sempre più aggiornamenti Huawei P10 Lite e P8 Lite 2017 : tempi Oreo e verifica Treble Check : Fortunati sono i possessori di un Huawei P10 Lite o di un Huawei P8 Lite 2017 che stanno ricevendo un numero corposo di aggiornamenti software nell'ultimo periodo e per i quali di certo è previsto l'adeguamento Android 8.0 Oreo molto presto: tutto questo grazie al progetto Google Treble che sta giovando non solo ai dispositivi top di gamma ed ex top di gamma come il P10, il P9 e il Mate 9 ma anche a questi device di fascia media ma dal grande ...

Come vengono considerati gli sTreaming nella classifica FIMI? Ultimi aggiornamenti e novità per il 2018 : Dal mese di luglio, in Italia, gli streaming nella classifica FIMI degli album e dei singoli più venduti della settimana sono determinati. Era il 7 luglio 2017 quando la FIMI decise di includere i dati dello streaming nella Top of The Music by FIMI/GfK che per la prima volta avrebbe integrato i dati dello streaming provenienti dalle piattaforme audio attive in Italia con i dati dei download per i singoli, dei download e delle vendite fisiche ...