Tour Down Under | arriva la vittoria di Peter Sagan

Tour Down Under - Diego Ulissi spiega : 'a causa del caldo non sono andato al top' : Diego Ulissi commenta amaramente la sua prestazione realizzata durante la 4ª tappa del Tour Down Under L'UAE Team Emirates ha presidiato l'ordine d'arrivo della 4ª frazione del Tour Down Under, la ...

Ciclismo Sagan - volata vincente : è leader al Tour Down Under : Dimostrazione di classe di Peter Sagan, che si impone in volata nella quarta tappa del Tour Down Under, in Australia. Il campione del mondo della BORA-Hansgrohe a Urailda si è imposto in 3h21'7", precedendo in uno sprint impeccabile Daryl Impey (Mitchelton-SCOTT), secondo, e Luis Leon Sanchez (Astana), terzo. Ai piedi del podio ...

Tour Down Under 2018 : Peter Sagan - spettacolo e vittoria nella quarta tappa! Diego Ulissi ai piedi del podio : Peter Sagan è diventato il primo Campione del Mondo in carica a vincere una tappa nelle 20 edizioni il Tour Down Under: lo slovacco si è imposto oggi nella quarta frazione, 128 chilometri da Norwood a Uraidla, che presentava le prime vere difficoltà altimetriche nel finale, che hanno escluso diversi velocisti dalla lotta per il successo parziale. Come di consueto, i corridori sono stati accompagnati dal gran caldo per tutta la tappa. Due atleti ...

Tour Down Under : a Viviani la 3ª tappa : Quinto il campione del mondo Sagan. 'Oggi faceva molto caldo e questo ha reso la tappa piu' difficile. Del resto, era molto importante mantenersi dratati e assicurarsi che ci fosse un po 'di energia ...

Elia Viviani vince in Australia al Tour Down Under 2018 : Roma, 18 gen. (askanews) Arriva dall'Australia il primo squillo italiano della stagione di ciclismo su strada. Elia Viviani ha vinto la terza tappa del Tour Down Under 2018, 120 chilometri da Glenelg ...