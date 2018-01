Torna la Serie A | il Napoli tenta la fuga | la Juve pensa al sorpasso

Mario Balotelli Torna in Italia?/ Su di lui Napoli e Milan - Materazzi : merita di giocare in Serie A : Mario Balotelli, grande protagonista con la maglia del Nizza. a giugno si svincola dalla compagine francese. Su di lui ci sarebbe il forte interesse di Napoli e Milan (Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 18:36:00 GMT)

Nuova serie di violenze sessuali su minori in pochi giorni - in India Torna l’incubo stupri : Nuova serie di violenze sessuali su minori in pochi giorni, in India torna l’incubo stupri Cinque casi in appena cinque giorni nello stesso stato hanno riportato al centro del dibattito pubblico il problema degli stupri. Nonostante leggi più severe e promesse da parte del governo, infatti, in India i casi continuano a crescere e hanno […] L'articolo Nuova serie di violenze sessuali su minori in pochi giorni, in India torna l’incubo stupri ...

Il Campionato di Serie A riTorna con la ventunesima giornata Video : Finalmente si riparte, dopo due settimane di riposo, concesse alle venti squadre partecipanti, il Campionato di Serie A [Video] si rimette in moto con la ventunesima giornata. Le partite in programma L'aperitivo verra' offerto da Atalanta e Napoli, che alle 12:30 metteranno in scena il primo match del weekend. La capolista partenopea affronta una delle squadre più in forma del Campionato, con pochi dubbi di formazione: dopo il No categorico di ...

Il Campionato di Serie A riTorna con la ventunesima giornata : Finalmente si riparte, dopo due settimane di riposo, concesse alle venti squadre partecipanti, il Campionato di Serie A si rimette in moto con la ventunesima giornata. Le partite in programma L'aperitivo verrà offerto da Atalanta e Napoli, che alle 12:30 metteranno in scena il primo match del weekend. La capolista partenopea affronta una delle squadre più in forma del Campionato, con pochi dubbi di formazione: dopo il "No" categorico di Verdi e ...

Benalouane può Tornare in Serie A : contatti tra il Genoa e il Leicester - i dettagli : L’ultima volta che Benalouane è sbarcato in Italia a gennaio non è andata molto bene. Alla Fiorentina c’è ancora qualcuno che a sentir pronunciare il nome del difensore tunisino sobbalza sulla sedia. Con la Viola non è mai sceso in campo in quanto infortunato e alla fine la controversia con il Leicester è terminata in tribunale. Ora l’ex centrale dell’Atalanta potrebbe tornare in Serie A. Il giocatore, infatti, è finito ...