Tom Petty morì per una overdose accidentale

Tom Petty è morto per overdose accidentale : E' morto per overdose accindentale Tom Petty . E' stata la famiglia del celebre musicista americano a comunicare alla stampa le cause della morte dell'umo a tre...

Il cantautore Tom Petty è morto per un’overdose accidentale di farmaci antidolorifici : La famiglia di Tom Petty, il famoso cantautore rock americano morto a 66 anni lo scorso ottobre, ha diffuso i risultati della sua autopsia: Petty è morto per «un’accidentale overdose di farmaci causata dall’aver preso diversi medicinali contemporaneamente». Il comunicato, pubblicato The post Il cantautore Tom Petty è morto per un’overdose accidentale di farmaci antidolorifici appeared first on Il Post.