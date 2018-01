Terza puntata di Immaturi – La serie | anticipazioni del 26 gennaio tra colloqui coi

IMMATURI LA SERIE/ Anticipazioni seconda e Terza puntata 26 e 19 gennaio : Virgilio litigherà con la moglie? : IMMATURI la SERIE, Anticipazioni del 19 gennaio 2018, in primaTv su Canale 5. Virgilio decide di perdonare Piero; Serena scopre che il marito ha perso tutto. (Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 22:41:00 GMT)

Immaturi : anticipazioni Terza puntata di venerdì 26 gennaio 2018 : Immaturi - La Serie Nella seconda puntata di Immaturi – La Serie, in onda questa sera su Canale 5, è entrato ufficialmente a far parte del gruppo di studenti “agée” Virgilio, ovvero Paolo Kessisoglu, che nella prima il pubblico aveva conosciuto solo sul finale. Virgilio sarà quello che si mischierà meglio di tutti con i compagni di banco new generation, tanto che finirà col prendersi una sbandata per una ragazza molto più ...

Don Matteo 11 - Terza puntata : Anna e Giovanni torneranno insieme? : La terza puntata della fiction Don Matteo 11 si dividerà in due episodi ricchi di intrighi e colpi di scena. Nel primo vedremo il sacerdote indagare sull’aggressione di una compagna di classe di Sofia, nel secondo invece si parlerà di una giovane cantante non indifferente alla “Capitana”. Nel terzo appuntamento della fiction, che andrà in onda giovedì 25 gennaio alle 21.25 su Rai 1, il Capitano Anna Olivieri sarà alle prese con le sue vicende ...

Immaturi La Serie Terza puntata : anticipazioni 26 gennaio 2018 : Immaturi LA Serie terza puntata. La nuova fiction di Canale 5 torna venerdì 26 gennaio 2018 con un nuovo appuntamento. Per la regia di Rolando Ravello, ritroviamo Paolo Genovese come direttore artistico. Tra i protagonisti invece ci sono Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Ricky Memphis. Ecco di seguito il cast completo e le anticipazioni sulla terza puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Immaturi La Serie ...

Don Matteo 11 trama e storia completa : anticipazioni Terza puntata 25 gennaio 2018 : L'appuntamento con la trama di Don Matteo 11 è per giovedì 25 gennaio 2018: le anticipazioni sulla terza puntata sono già in nostro possesso e state per scoprirle, ma, prima di scoprire cosa succederà la prossima settimana, permetteteci di dire che i nuovi personaggi sono stati introdotti nel modo giusto, almeno dopo aver visto i primi appuntamenti. Avevamo un po' di timore per la sostituzione del capitano e invece anche Anna Olivieri è molto ...