Terremoto | trema la terra nel Belice | scossa di magnitudo 2 

Forte Terremoto magnitudo 3 - 7 in Friuli - le Alpi continuano a tremare Video : Poco fa, precisamente alle 18,39 di venerdì 19 Gennaio 2018, una nuova #scossa di terremoto ha fatto tremare ancora le Alpi. Questo nuovo sisma, di #magnitudo 3.7 ha interessato, il Settore delle Alpi Orientali italiane, con epicentro individuato 17 chilometri a est di Socchieve e 39 chilometri a ovest rispetto alla localita' slovena di Bovec. L'ipocentro è risultato essere particolarmente superficiale, sulla scia dell'evento gemello avvenuto ...

Terremoto 4 - 2 nel sud dell'Austria - tremano le Alpi al confine con l'Italia : Una nuova scossa ha fatto tremare le Alpi nella giornata odierna, questa volta nel Settore delle Alpi Centrali, in suolo austriaco. Secondo l'EMSC, infatti, il Terremoto, di magnitudo 4.2, sarebbe avvenuto alle 20,07 (ora italiana) nella parte meridionale dell'Austria, con epicentro 17 chilometri ad Ovest di Sankt Anton am Arlberg e 39 chilometri ad Est di Vaduz, nel Lichtestein. L'ipocentro del sisma è stato indicato come molto superficiale e ...

Scossa di Terremoto nel cuore dell'Europa - in Austria : tremano numerosi stati. Sisma avvertito anche al Nord Italia. : Una Scossa di terremoto di intensità moderata si è verificata alle ore 20.07 nel cuore dell'Europa. Un Sisma di magnitudo 4.2 sulla scala Richter è stato localizzato nell'Austria occidentale:...

Scossa di Terremoto in Slovenia - verso il confine col Friuli : trema la provincia di Udine : Una Scossa di terremoto abbastanza intensa si è verificata nella mattinata odierna, esattamente alle ore 11.22, in Slovenia, verso il confine con l'Italia. Dalle prime stime del centro sismico...

Terremoto - violenta scossa in Perù : allarme tsunami nel Pacifico. La terra trema anche in Grecia - Afghanistan - Iran - Giappone - Messico e Oceania : Una forte scossa di Terremoto di magnitudo 7.3 ha colpito la costa del Perù alle 10:18 italiane di stamattina (le 04:18 della notte locali): il Pacific tsunami Warning Centre ha lanciato l’allarme maremoto con onde che potrebbero interessare le fasce costiere situate entro i 300 chilometri di distanza dall’epicentro, mentre dall’entroterra non sono ancora pervenute notizie e i soccorritori sono operativi per raggiungere le zone ...

Belice : la terra torna a tremare a 50 anni dal Terremoto. Cerimonia con Mattarella : Mostre, spettacoli, rappresentazioni teatrali e reading andranno avanti per tutto il 2018. Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, è arrivato nell'auditorium 'Leggio' a Partanna (Tp) per la Cerimonia ...

Trema Amatrice : Terremoto 3 - 6. Torna la paura in Centro Italia : Trema ancora la terra ad Amatrice, colpita dal devastante sisma del 24 agosto 2016: nella notte, alle 4 e 48, è stata registrata una scossa di magnitudo 3,6 Segui su affarItaliani.it

Nuovo Terremoto - il centro Italia trema ancora : Il centro Italia torna a tremare. Nuova scossa ad Amatrice , in provincia di Rieti , all'alba dell'11 gennaio 2018. Alle 4.48, infatti, è stato registrato un terremoto di magnitudo 3.6. Secondo i ...

Terremoto - forte scossa : trema il Salento - gli aggiornamenti : La terra si muove e arriva la seconda forte scossa di Terremoto a distanza di pochi giorni nel Mediterraneo. Il Salento, si sa, non è una zona sismica, ma avverte i tremori dei terremoti che si verificano nei territori limitrofi. Nei giorni scorsi, esattamente il 26 dicembre alle ore 0.47, la terra si è mossa nella zona greca, poco a largo dell'isola di Lefkada, dove si è registrato un Terremoto di magnitudo 4.8. L'ipocentro fu abbastanza ...

Terremoto - ancora una scossa in Sicilia : paura sulla costa di Ragusa - epicentro nel mare verso Malta. “Trema” tutta l’isola [MAPPE e DATI INGV] : 1/6 ...

Trema la terra in Sicilia : Terremoto di magnitudo 3.5. Paura su tutta la costa di Ragusa : Trema la terra in Sicilia: terremoto di magnitudo 3.5. Paura su tutta la costa di Ragusa Molte telefonate ai vigili del fuoco che, al momento, non segnalano notizie di danni. Un’altra scossa, di magnitudo 3.1, era stata segnalata ieri sera sulla costa nordest della Sicilia, in provincia di Messina.Continua a leggere Molte telefonate ai vigili […] L'articolo Trema la terra in Sicilia: terremoto di magnitudo 3.5. Paura su tutta la ...