Terremoto Norcia | dibattito sulla ricostruzione della Basilica

(Di sabato 20 gennaio 2018) Il vescovo di, monsignor Renato Boccardo, ha auspicato che lavenga realizzata su una fusione tra l’antico rimasto in piedi e il contemporaneo: da qui è partito il, sui social, su come dovrà essere ricostruita ladi San Benedetto di. In molti, soprattutto residenti, chiedono che torni ad essere come prima. C’è anche chi propone una consultazione referendaria tra la popolazione e chi si schiera dalla parte del vescovo. Nelle prossime settimane, Mibact, Regione Umbria, Comune die diocesi è attesa la pubblicazione del bando per il concorso internazionale di idee: professionisti di tutto il mondo sono invitati a offrire un contributo per la. L'articolosembra essere il primo su Meteo Web.