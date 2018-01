Terremoti | scossa di magnitudo 3 nel nord del Montenegro 

Terremoti - scossa nel Maceratese : 6.28 Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata poco dopo le 5 di questa mattina nella provincia di Macerata. Secondo quanto registrato dalla sala sismica dell'Ingv, il sisma ha avuto luogo alle 5.01 a una profondità di 10 km, con epicentro nel comune di Muccia (Macerata). Nella stessa zona, e in provincia di perugia, erano stati registrati diversi movimenti di minore entità già dal pomeriggio di ieri.

Terremoti : scossa di magnitudo 6.0 in Birmania : Un terremoto di magnitudo 6.0 e' stato registrato nella Birmania centrale. Lo riferisce l'Usgs statunitense. L'epicentro e' stato individuato a circa 40km dalla citta' di Pyu.

Istat - il 2016 l’anno nero dei Terremoti : 140 Comuni colpiti - a Norcia la scossa più degli ultimi 35 anni : L’edizione 2017 dell’Annuario statistico italiano dell’Istat ha rilevato che il 2016 è stato caratterizzato da un’intensa attività sismica, la maggiore degli ultimi trent’anni, concentrata soprattutto nelle regioni del Centro Italia: Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo. Circa l’87 per cento dei sismi con magnitudo superiore a 3,0 Mw (Magnitudo momento), avvenuti in Italia in questo anno, ha avuto l’epicentro in queste regioni. Il ...

Terremoti Iran : nuova scossa nella zona devastata dal sisma di novembre : Una nuova scossa di terremoto magnitudo 4.5 è stata registrata in Iran, a Sarpol-e Zahab, la città della provincia occidentale di Kermanshah colpita lo scorso 12 novembre da un devastante sisma di magnitudo 7.3 che ha provocato circa 600 morti. Non vi sarebbero danni o vittime per la scossa odierna. Un altro sisma di intensità analoga è avvenuto ieri sera a Sarpol-e Zahab, subito dopo la scossa magnitudo 5.2 che ha colpito Teheran e le province ...

Terremoti Puglia : scossa in provincia di Foggia : Una scossa di terremoto magnitudo 2.4 è stata registrata dall'Ingv alle 02:48, ad una profondità di 8 km, nel Foggiano: i comuni più vicini all'epicentro della scossa sono San Giovanni Rotondo, Manfredonia e Rignano Garganico.

Terremoti - scossa magnitudo 4.6 in California : 8.10 Una scossa di terremoto di magnitudo 4,6 è stata registrata ieri sera (stamane in Italia) circa 22 km a nordest di Gonzales, nella California centrale, a una profondità di 6,3 km: lo rende noto l'Istituto Geofisico americano (Usgs). Il sisma è stato avvertito anche nel nord dello stato.