: #BreakingNews Tenta di salire su treno,amputate gambe - CybFeed : #BreakingNews Tenta di salire su treno,amputate gambe - Wnews24h24crema : ++++#Carnate #Milano #MonzaeBrianza,tenta di salire in treno passando dal finestrino:cade e viene travolto,gravissi… - localteamtv : Tenta di salire su treno in corsa, ma cade: tragedia a Carnate (Monza e Brianza) - MonicaGuzzi : Carnate, tenta di salire su treno in corsa: gambe amputate - Stefaniaugo77 : RT @rep_milano: Monza, tenta di salire sul treno dal finestrino ma cade: un convoglio lo investe e gli taglia le gambe -

Un 30enne ha subito la semiamputazione delle, dopo essere caduto sui binari neltivo disu unin movimento, passando dal finestrino,alla stazione di Carnate (Monza). L'uomo, nordafricano,avrebbe cercato di arrampicarsi sul convoglio proveniente da Milano Porta Garibaldi e diretto a Bergamo, nonostante fosse in partenza. Ma è caduto sui binari e il macchinista non si sarebbe accorto di nulla. Il giovane è rimasto schiacciato sulle rotaie dal ginocchio in giù.(Di domenica 21 gennaio 2018)