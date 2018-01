Straordinaria Kostner | bronzo agli Europei di pattinaggio

Storia delle Olimpiadi Invernali : Isolde Kostner - due bronzi per dare il via ad una carriera Straordinaria : In questa puntata non parleremo di una medaglia d’oro olimpica ma di due medaglie di bronzo di una diciannovenne che seppe però allo stesso modo far accendere i riflettori su di lei e dare il via in quel modo ad una carriera davvero straordinaria. Quando Isolde Kostner nasce il 20 marzo 1975 a Bolzano la sua Storia sembra già avere un indirizzo preciso. Nella sua famiglia gli sportivi che hanno scelto neve e ghiaccio per farsi notare sono ...