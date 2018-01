Snowboardcross - Coppa del Mondo Erzurum 2018 – Omar Visintin : “Vincere aiuta - fiducia verso le Olimpiadi”. Michela Moioli : “Podio guadagnato - sono sempre in finale” : Grande Italia a Erzurum (Turchia) dove si è disputata una tappa della Coppa del Mondo 2018 di Snowboardcross. Omar Visintin ha vinto, Michela Moioli ha concluso al terzo posto: ottimi risultati a tre settimane dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dagli azzurri alla Fisi. Omar Visintin: “Siamo sulla giusta strada, ho avuto una run nei quarti dove sono riuscito a partire bene, altrimenti mi è ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo 2018 : le classifiche aggiornate. Michela Moioli si gioca il successo : Andiamo a vedere le classifiche aggiornate per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Snowboardcross dopo la gara di Erzurum. Uomini PULLIN Alex AUS 1 3346.00 VAULTIER Pierre FRA 2 3320.00 HAEMMERLE Alessandro AUT 3 2720.00 VISINTIN Omar ITA 4 2680.00 DIERDORFF Mick USA 5 1944.00 LAMBERT Adam AUS 6 1890.00 KEARNEY Hagen USA 7 1890.00 PERATHONER Emanuel ITA 8 1762.00 HERNANDEZ Regino ESP 9 1606.00 HUGHES Jarryd AUS 10 1564.00 Donne TRESPEUCH Chloe ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo 2018 : ancora podio per Michela Moioli! Terza nella gara vinta da Eva Samkova : C’è ancora la bandiera tricolore sul podio per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Snowboardcross: a far gioire i tifosi azzurri è sempre la stessa protagonista, Michela Moioli. A poco meno di un mese dalla gara olimpica di PyeongChang, infatti, la lombarda timbra l’ennesimo podio stagionale, chiudendo al terzo posto la gara turca di Erzurum vinta dalla ceca Eva Samkova. Al rientro alle gare (era stata assente nell’inizio di ...

LIVE Snowboardcross - Coppa del Mondo Erzurum in DIRETTA : sei azzurri passano alla fase finale : Il maltempo potrebbe lasciare finalmente spazio alle gare della Coppa del Mondo di Snowboardcross ad Erzurum, in Turchia: gli organizzatori, vista l’impossibilità di poter disputare le qualifiche, hanno optato per una decisione salomonica. Tutti gli iscritti in semifinale. Così le donne, che solitamente partono dai quarti, stavolta partiranno dagli ottavi, mentre gli uomini, che solitamente partono dagli ottavi, stavolta disputeranno anche ...

