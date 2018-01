Snowboardcross | Coppa del Mondo 2018 | ancora podio per Michela Moioli! Terza nella gara

LIVE Snowboardcross - Coppa del Mondo Erzurum in DIRETTA : sei azzurri passano alla fase finale : Il maltempo potrebbe lasciare finalmente spazio alle gare della Coppa del Mondo di Snowboardcross ad Erzurum, in Turchia: gli organizzatori, vista l’impossibilità di poter disputare le qualifiche, hanno optato per una decisione salomonica. Tutti gli iscritti in semifinale. Così le donne, che solitamente partono dai quarti, stavolta partiranno dagli ottavi, mentre gli uomini, che solitamente partono dagli ottavi, stavolta disputeranno anche ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo 2018 : troppo vento ad Erzurum - posticipate le qualifiche : Niente da fare, il vento la fa ancora da padrone in Turchia, precisamente sulle nevi di Erzurum, dove sarebbero dovute andare in scena oggi le qualifiche della tappa di Coppa del Mondo di Snowboardcross. Ufficialmente annullate tutte le prove odierne, molto probabilmente si disputeranno domani i preliminari per quanto riguarda uomini e donne, anche se non è ancora arrivata la comunicazione da parte della FIS. Mother Nature makes it ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo 2018 : si torna a gareggiare ad Erzurum. L’Italia punta al podio : torna, a praticamente un mese dall’ultima apparizione, la Coppa del Mondo di Snowboardcross. Prima della pausa natalizia c’era stata l’apoteosi in casa Italia, con il doppio trionfo, sia al maschile che al femminile, sulle nevi di Cervinia, con Omar Visintin e Michela Moioli. Ora ci si sposta sulle nevi turche di Erzurum: una novità per il circuito. Il programma prevede la gara classica il 20 gennaio, seguita dalla prova a ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo 2017-2018 : le classifiche aggiornate. Michela Moioli a un passo dalla vetta - risale Omar Visintin : Dopo le prove di Cervinia di Snowboardcross non cambiano i leader delle classifiche di Coppa del Mondo, ma le distanze si accorciano notevolmente. In vetta alle due graduatorie restano la statunitense Lindsey Jacobellis e l’australiano Alex Pullin. Tra le donne, dopo la vittoria odierna, si porta a soli 150 punti dalla vetta la nostra Michela Moioli: tra la nostra rappresentante ed il primo posto c’è anche la transalpina Chloe ...

Coppa del Mondo Snowboardcross - Moioli e Visintin vincono a Cervinia : Doppietta italiana a Cervinia nella Coppa del Mondo di snowboardcross. Vittorie per Michela Moioli e Omar Visintin. Successi che permettono ai due azzurri di salire anche nella classifica generale di ...

LIVE Snowboardcross - Coppa del Mondo Cervinia in DIRETTA : Moioli e Visintin in finale! Godino in semifinale! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della tappa italiana della Coppa del Mondo di Snowboardcross: il massimo circuito internazionale si sposta sulle nevi alpine, precisamente a Cervinia. Nazionale di casa che va a caccia del colpo grosso con i suoi pezzi da novanta, Omar Visintin e Michela Moioli, che ieri hanno timbrato entrambi il miglior tempo nella run di qualifica. Davanti al pubblico italiano la nazionale azzurra vuole sicuramente un ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo Cervinia 2017 : Italia spettacolo nelle qualifiche. Moioli e Visintin primi : Si sono svolte in mattinata a Cervinia le qualificazioni per la prova di Coppa del Mondo di Snowboardcross: prova esaltante per quanto riguarda i colori azzurri. La squadra guidata da Cesare Pisoni si è esaltata sulle nevi di casa, cogliendo la prima piazza sia al maschile che al femminile e collezionando addirittura sette atleti per la fase finale di domani. Omar Visintin timbra il miglior tempo tra gli uomini e sogna un podio: ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo Cervinia 2017 : in Italia Michela Moioli e compagni vogliono stupire : Si sposta in Italia la Coppa del Mondo di Snowboardcross, che tra oggi e domani, andrà in scena con la quarta tappa sulle nevi di Cervinia. Piste davvero ben curate quelle alpine, con neve che è caduta a grappoli. Le qualificazioni sono in programma tra poche ore: domani si procederà invece con la classica fase ad eliminazione, che porterà alle Big Final di fine giornata. In casa Italia l’obiettivo è quello di centrare almeno un podio ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo Cervinia 2017 : programma - orari e tv : Si sposta in Italia il massimo circuito dello Snowboardcross: la Coppa del Mondo. Da Montafon, in Austria, si va in Valle d’Aosta, precisamente a Cervinia, con gli azzurri che andranno sicuramente a caccia di podi: andiamo a scoprire il programma e gli orari della manifestazione. Coppa del Mondo Snowboardcross Cervinia 2017 Giovedì 21 dicembre 11.00 qualificazioni uomini 14.00 qualificazioni donne Venerdì 22 dicembre 12.00 finali uomini e ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo 2017-2018 : Spagna e Francia vincono tra le squadre - poche gioie per l’Italia : E’ andata in scena oggi in quel di Montafon (Austria) la prima prova a squadre per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Snowboardcross. poche gioie per l’Italia, dopo il trionfo di ieri di Michela Moioli nella gara individuale. La Spagna si conferma vincitrice ad un anno di distanza sulle nevi austriache per quanto riguarda la gara maschile: splendido successo da parte di Regino Hernandez e Lucas Eguibar che hanno battuto nella Big ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo 2017-2018 : le classifiche aggiornate. Moioli è terza : Quarta prova per la Coppa del Mondo di Snowboardcross, a Montafon vince Michela Moioli: andiamo a vedere le classifiche aggiornate.