Siria | Turchia lancia attacco contro i curdi nella regione di Afrin

Mosca invita Turchia e Siria all'autocontrollo - : "La Russia aderisce a una posizione coerente sulla ricerca di soluzioni in Siria, che si basa sulla conservazione dell'integrità territoriale, il rispetto per la sovranità del paese e di trovare una ...

È cominciata l’operazione militare della Turchia contro i curdi in Siria : Dopo giorni di incertezze sono cominciati i bombardamenti sulla città di Afrin, dove si incontrano tante questioni ancora da risolvere della guerra in Siria The post È cominciata l’operazione militare della Turchia contro i curdi in Siria appeared first on Il Post.

Turchia : gli Stati Uniti legalizzano le organizzazioni terroristiche in Siria - : "Gli Stati Uniti stanno prendendo provvedimenti per legalizzare un'organizzazione terroristica, questo è preoccupante. Ci riserviamo il diritto di condurre una qualsiasi lotta contro il terrorismo. La ...

La Turchia spera nel sostengo USA nell'operazione contro i curdi in Siria - : Il presidente ha criticato la politica degli Stati Uniti nella regione, sottolineando l'inaccettabilità del loro sostegno all'YPG. "Il tentativo di nascondere le azioni dei terroristi (YPG) non darà ...

Turchia - Erdogan minaccia operazione militare contro i curdi Siriani entro 1 settimana - : "A Manbij, se non verranno mantenute le promesse americane sul ritiro delle forze curde YPG, prenderemo in mano la situazione. Si vedrà cosa faremo la prossima settimana. Se i terroristi ad Afrin non ...

TERZA GUERRA MONDIALE/ Putin sibillino : "so chi ha colpito le basi russe in Siria e non è la Turchia" : TERZA GUERRA MONDIALE: Vladimir Putin si è detto certo che a colpire le basi russe in Siria una settimana fa non sia stata la Turchia ma qualcuno che vuole rompere quell'asse. Trump avvisato(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 01:50:00 GMT)

Turchia e Siria - Pogliese : 'Europa gigante economico e nano politico' : Stefano Maullu , parlamentare europeo FI-PPE, e della professoressa Stefania Panebianco , docente di Scienza Politica di Unict. "L'Occidente ha dichiarato nel suo intervento Del Valle ha voluto ...

Turchia e Siria : convegno a Catania sul ruolo dell'Europa in Medioriente : Stefano Maullu , parlamentare europeo FI-PPE, e la professoressa Stefania Panebianco , docente di Scienza Politica di Unict. Modererà Massimiliano Giammusso , avvocato e dirigente nazionale Forza ...

Brescia - 32enne scomparso da un anno tra Siria e Turchia : "Aiutatemi - sono prigioniero" : Alessandro Sandrini si è messo in contatto con la famiglia che non aveva più sue notizie da quando è partito per una vacanza. Lo racconta il Giornale di...

Turchia - incidente bus : morti 11 Siriani : 22.27 Undici persone sono morte in un incidente stradale avvenuto tra un minibus e un camion nel sud della Turchia. Dieci delle 11 vittime sono migranti siriani, fra cui 6 bambini. L'undicesivittima è l'autista del bus. Altri nove passeggeri sono rimasti feriti. L'incidente è avvenuto nella provincia di Hatay, alla frontiera siriana, e forse è dovuto al tentativo di fuga per evitare un controllo della sicurezza.

Vertice sulla Siria dei capi di Stato di Turchia - Russia e Iran - Putin guida Yalta del Medio Oriente : Putin è pronto a raccogliere i frutti dell’intervento militare russo in Siria. Dopo aver ribaltato le sorti del conflitto a favore del regime di Damasco, lunedì il leader del Cremlino ha incontrato in gran segreto Bashar al Assad: il presidente Siriano che probabilmente non sarebbe più tale senza i raid aerei russi lanciati nel settembre di due ann...