Siracusa | alla Fondazione Inda un convegno di studi musicali

Siracusa : crollo intonaco in aula - assessore Lagalla visita istituto : Palermo, 15 gen. (AdnKronos) - L'assessore all’Istruzione e alla Formazione professionale della Sicilia, Roberto Lagalla, si recherà questa mattina presso l’Istituito “Quintiliano” di Siracusa, per incontrare il dirigente scolastico Giuseppe Mammano e gli studenti coinvolti nel crollo dell’intonaco

Pallanuoto maschile - Serie A1 2017-2018 : la settima giornata. Sport Management di scena a Siracusa : La settima giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto maschile si giocherà interamente domani, sabato 2 dicembre. Certamente il match più interessante sarà quello che si disputerà a Siracusa tra Ortigia e Sport Management: i siciliani sono a quota 11, e puntano ad avvicinare gli ospiti, a 15. Giocherà in casa anche l’altra formazione siciliana, il Catania, che ospiterà i Campioni d’Italia della Pro Recco, reduci dal successo ...

Pallanuoto maschile - Serie A1 2017-2018 : risultati e classifica dopo la quinta giornata. Pari a Napoli e Siracusa : Nella quinta giornata della Serie A1 di Pallanuoto maschile continua a fare la schiacciasassi la Pro Recco, che dilaga in casa della Lazio; tiene il passo il Brescia, che batte agevolmente la Florentia, così come lo Sport Management, corsaro in casa dell’Acquachiara. Napoli batte Bogliasco e rilancia le proprie ambizioni per un posto nei playoff, tiene il passo solo il Catania, che regola il Torino. Terminano con un Pari infine le sfide ...

Siracusa - dieci anni dalla scomparsa di Franca Maria Gianni Video : La Signora non c'è più titolava il quotidiano La Sicilia all'indomani della scomparsa di Franca Maria Gianni, avvenuta il 27 novembre di dieci anni fa. L'eleganza dell'appellativo scelto dall'estensore dell'articolo, Giorgio Italia, nutre gia' l'immaginario collettivo di un tempo del dibattito pubblico che non c'è più. Quando il rispetto superava lo scontro, l'ironia ammorbidiva ancora la rabbia, la preparazione teneva l'improvvisazione in un ...