Siracusa | 15enne incinta usata come corriere della droga | costretta dai genitori

PICCHIA LA MADRE PER FARLA PROSTITUIRE/ Siracusa - 15enne arrestato : chiedeva i soldi per giocare alle slot : PICCHIA la MADRE per FARLA PROSTITUIRE : 15enne di Siracusa denunciato e trasportato in una comunità per minori. Le slot machine la sua ossessione, vittima anche il fratellino.(Pubblicato il Thu, 09 Nov 2017 19:19:00 GMT)

Picchia la madre per farla prostituire e giocare alle slot - 15enne fermato a Siracusa : Picchia la madre per farla prostituire e giocare alle slot, 15enne fermato a Siracusa Il giovane in più occasioni avrebbe Picchiato anche il fratellino di soli dieci anni che tentava di difendere la madre. Bloccato dai carabinieri e condotto in comunità.Continua a leggere Il giovane in più occasioni avrebbe Picchiato anche il fratellino di soli […] L'articolo Picchia la madre per farla prostituire e giocare alle slot, 15enne fermato a ...