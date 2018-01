Silvio Berlusconi | la decisione definitiva | Stefano Parisi fuori dalla coalizione di

Silvio Berlusconi - Vittorio Sgarbi : 'Mi candido con Forza Italia - ho un seggio sicuro al Senato' : 'Vado con Silvio Berlusconi, mi ha offerto un seggio sicuro al Senato per Forza Italia . Non presento più la mia lista, Berlusconi non vuole vedere Giulio Tremonti nemmeno dipinto, dice che la caduta ...

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi "fuga" a Santa Margherita Ligure con i figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina : Santa Margherita Ligure ? Messi da parte gli impegni lavorativi a Mediaset, da amministratore delegato per lui e da conduttrice di ?Verissimo? per lei, Silvia Toffanin e Pier Silvio...

Silvio Berlusconi - programma Elezioni 2018/ Sondaggi - firma con Salvini e Meloni : “no appello per gli assolti” : Silvio Berlusconi, programma Elezioni 2018 firmato con Salvini e Meloni: Sondaggi e promesse, "flat tax al 23%, niente appello per chi è assolto nei processi". Ospite a Mattino 5(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 12:19:00 GMT)

"Citofonare Silvio". I 5 Stelle consegnano una lettera a Berlusconi : Il M5s scrive una lettera a Silvio Berlusconi. Per sottolineare che "solo il 4,8%" dei parlamentari grillini eletti è disoccupato, mentre l'ex Cavaliere ha più volte ripetuto che "l'87% dei 5 Stelle non ha mai lavorato".E tramite il capogruppo alla Camera, Daniele Pesco, gliela fa recapitare nella residenza romana di Palazzo Grazioli. "Gentile dottor Silvio Berlusconi, da settimane ormai Le sentiamo ripetere che gli eletti del ...

Berlusconi : 'Identikit del premier? Mi viene in mente un certo Silvio....' : Dopo la firma ieri del programma comune del centrodestra con Salvini e Meloni, oggi il Cav rilancia: via tasse sulla prima casa, sull'auto e sulle successione. E poi: avrebbe voluto una flat tax nel ...

Silvio Berlusconi - ecco il patto del centrodestra : l'accordo con Salvini e Meloni - la furia della 'quarta gamba' : L' ultima offerta degli alleati alla Quarta gamba parla di 20 collegi, anziché i 13 proposti solo l' altro giorno. Ma Lorenzo Cesa e Raffaele Fitto hanno lasciato il tavolo delle trattative, chiedendo ...

Silvio BERLUSCONI/ "Le gare con Confalonieri a chi faceva pipì più lontano" : BERLUSCONI ospite a Quinta Colonna: "Le gare con Confalonieri a chi faceva pipì più lontano", l'ex premier ricorda un singolare episodio dei tempi da studente(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 22:49:00 GMT)

Quando Silvio Berlusconi incontrò Gordon Brown : un’inconcludente storiella natalizia : Il fatto che l'anno prossimo sia ipoteticamente possibile assistere al ritorno al potere del premier Silvio Berlusconi pare di portata straordinaria. Una simile circostanza risulterebbe eccezionale da diversi punti di vista. Berlusconi ha 81 anni. Ha affrontato una lunga schiera d'accuse di corruzione, e s'è ritrovato coinvolto in numerosi scandali di natura sessuale. Ah, e nel 2013 è stato condannato a quattro anni (mai scontati) ...

Alessandra Ghisleri : 'Il centrodestra è al 39%' - Forza Italia e Silvio Berlusconi trainano la coalizione : Alessandra Ghisleri , ovvero la sondaggista che non sbaglia mai. E se le rilevazioni presentata a L'aria che tira confermassero la sua fama, il verdetto è presto detto: non ce n'è per nessuno, il ...

Silvio Berlusconi : 'Con l'ok della Corte di Strasburgo vado a Palazzo Chigi. E Salvini sarà ministro dell'Interno' : 'Se arrivasse la sentenza da Strasburgo non potrei tirarmi indietro . Ma è poco probabile'. Silvio Berlusconi , ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira , su La7, rilancia la sua candidatura a ...

Sergio Mattarella - appello al voto : così offre un assist a Silvio Berlusconi : ...assist a Silvio Berlusconi che viene sempre premiato quando l'astensionismo è in calo e dall'altro una legnata al Movimento 5 stelle che al contrario sale in maniera proporzionale all'anti-politica.

Quinta Colonna/ Anticipazioni : Silvio Berlusconi ospite di Paolo Del Debbio - info streaming (18 gennaio 2018) : Quinta Colonna, la nuova puntata questa sera, giovedì 18 gennaio 2018, su Rete4 condotta come sempre da Paolo Del Debbio, quali gli ospiti in studio? Anticipazioni e streaming.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 07:18:00 GMT)