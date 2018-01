: RT @HuffPostItalia: "Siete maledetti, uscite di notte come scarafaggi per colpire la povera gente che lavora" - SilviaCantoia : RT @HuffPostItalia: "Siete maledetti, uscite di notte come scarafaggi per colpire la povera gente che lavora" - FRANCESC0PAGANO : RT @HuffPostItalia: "Siete maledetti, uscite di notte come scarafaggi per colpire la povera gente che lavora" - HannahCutrino82 : RT @HuffPostItalia: "Siete maledetti, uscite di notte come scarafaggi per colpire la povera gente che lavora" - gortombina : "Siete maledetti, uscite di notte come scarafaggi per colpire la povera gente che lavora" - Vecchia_Dentro_ : RT @HuffPostItalia: "Siete maledetti, uscite di notte come scarafaggi per colpire la povera gente che lavora" -

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di sabato 20 gennaio 2018) Il sindaco di Cerignola, Franco Metta, ha postato sulla pagina Facebook personale e di primo cittadino un video in cui attacca duramente la malavita locale che negli ultimi tempi ha compiuto numerose intimidazioni, soprattutto a scopo estorsivo. "Siate- dice Metta parlando dal suo ufficio di sindaco e rivolgendosi ai malavitosi -diglii topi perlache lavora, lache fa i sacrifici per buttare nel panico questa comunità che sta facendo di tutto per risollevarsi. Siatequattro vigliacchi. Noi non vi lasceremo questa città, combatteremo fino alla fine per Cerignola. Siate stra". Il video sta diventando virale sul web.