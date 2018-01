' Sì alla proposta di Gelli per un' odontoiatria pubblica | purché non resti un ' libro dei

Bologna - caso Verdi : la “singolare” proposta dei tifosi alla società : Il caso Verdi ha acceso questi giorni (sonnolenti) di calciomercato. La lunga trattativa tra Bologna e Napoli si è conclusa con un nulla di fatto, per la gioia dei supporters emiliani che potranno dunque godersi il proprio beniamino ancora per qualche mese. A giugno chissà, ma intanto Verdi ha fatto contenti i suoi fedelissimi con belle parole nei confronti del club. Proprio a tal proposito è arrivata attraverso i social una proposta da parte ...

La p alla volo alle Olimpiadi Invernali? La proposta snow volley è nell’aria! A caccia di uno storico primato : La pallavolo potrebbe essere presente anche alle Olimpiadi Invernali! La proposta da parte della FIVB sembra ormai essere imminente e il sogno è quello di vedere un torneo di snow volley ai Giochi di Pechino 2022, quantomeno in maniera dimostrativa per poi sognare una presenza ufficiale nella competizione a cinque cerchi prevista per il 2016 (con l’Italia interessata alla candidatura, ma ne sapremo di più dopo le elezioni del 4 marzo). Lo ...

Napoli - proposta di rinnovo per Mertens : addio alla clausola : Napoli, proposta di rinnovo per Mertens: addio alla clausola Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli, proposta DI rinnovo PER Mertens – Dries Mertens, attaccante del Napoli, è reduce da alcune importanti stagioni all’ombra del Vesuvio. Per questo in tanti hanno messo nel mirino il centravanti belga. CONTRATTO DA 5 MILIONI L’ANNO Il Napoli ...