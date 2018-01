: Shutdown ovvero il braccio di ferro sulla legge di spesa 2018 tra Trump e democratici - fainformazione : Shutdown ovvero il braccio di ferro sulla legge di spesa 2018 tra Trump e democratici - fainfoesteri : Shutdown ovvero il braccio di ferro sulla legge di spesa 2018 tra Trump e democratici - carloangeli : RT @ultimenotizie: E' scattato alla mezzanotte ora di #Washington (le 6 in Italia) il temuto 'shutdown', ovvero la chiusura degli uffici am… - luc798 : RT @ultimenotizie: E' scattato alla mezzanotte ora di #Washington (le 6 in Italia) il temuto 'shutdown', ovvero la chiusura degli uffici am… - Simone76623275 : RT @ultimenotizie: E' scattato alla mezzanotte ora di #Washington (le 6 in Italia) il temuto 'shutdown', ovvero la chiusura degli uffici am… -

Leggi la notizia su fai.informazione

(Di sabato 20 gennaio 2018) Dall'altra, iconsiderano la sua politica sbagliata e ingiusta ed hanno preso a pretesto i "dreamers" per riaffermarlo. In più non bisogna dimenticare che il prossimo 8 novembre un terzo ...