Serie C | Lecce-Catania | per i giallorossi prova di maturità | ecco le formazioni

Miracolo Lecce - i 16mila sono una miniera d'oro : in Serie A erano un sogno : Negli ultimi anni si sta assistendo nella Lecce calcistica a qualcosa di straordinario e di certo raro nel mondo del calcio. Andiamo per gradi: per domani, 21 gennaio, nonostante le previsioni meteo parlino di pioggia e maltempo sul Salento, il "Via del mare" presenterà un colpo d'occhio eccezionale per il big match tra Lecce e Catania. Per la sfida ad alta quota del campionato di Serie C, si prevedono infatti ben oltre 16.000 ...

Serie C mercato : preso Sarno - colpo Rizzo a due giorni dalla sfida di Lecce Video : Con Carrarese-Viterbese, in programma oggi 19 gennaio, alle ore 20,45, riprende il campionato di Serie C, dopo la sosta per le festivita' natalizie. La 22a giornata vivra' il suo momento più esaltante, domenica 21 alle 14,30, allo stadio di Via del Mare, dove scenderanno la squadra di casa, il Lecce, capolista del girone C ed il Catania, secondo a 4 punti di distacco. Catania, Rizzo pronto per la supersfida Intanto, continua senza sosta il ...

Lecce- Catania - prevendita da Serie A : l'aggiornamento spettatori delle 15.30 Video : Lecce- Catania è il match [Video] più atteso del prossimo turno di #Serie C. È impressiomante l'affluenza ai botteghini e gia' dal giovedì sera, rappresenta il match del campionato con più spettatori sugli spalti. Infatti, è gia' stata ampiamente superata quota 14.090 spettatori che al momento rappresenta il record ed è stata la gara con più affluenza dell'attuale campionato. La prevendita era gia' partita bene [Video], ma negli ultimi due ...

Lecce - Catania - ottima prevendita : sarà record storico in Serie C? Proiezione : L'attesa è tanta e l'atmosfera è quella dei grandi eventi. Lecce - Catania è senza dubbio il match più atteso degli ultimi tempi in Serie C. Un match che prevede non poche emozioni, considerata la caratura tecnica delle due squadre attualmente prima e seconda nel girone C del campionato di Serie C. I salentini sono, infatti, primi a quota 45 punti, mentre il Catania è secondo a 41 punti. E' importante sottolineare, come più volte hanno fatto i ...

Calciomercato Lecce - il trequartista può arrivare dalla Serie A : offerta fatta Video : E' un periodo importante per il #Lecce che, oltre ad essere primo in campionato, a più 4 dal Catania, è riuscito anche a passare il turno nella Coppa Italia di #serie C, battendo con un secco 3-0 il Matera [Video]. Risultato rotondo reso ancora più importante dal fatto che mister Liverani, nel match disputato domenica pomeriggio al Via del mare, aveva schierato una formazione molto giovane, dando spazio a coloro che hanno avuto poche occasioni ...

Video/ Lecce Matera (3-0) : highlights e gol della partita (Coppa Italia Serie C) : Video Lecce Matera (3-0): highlights e gol della partita della Coppa Italia Serie C che è stata dominata dai padroni di casa salentini, che si qualificano ai quarti(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 10:50:00 GMT)

Serie C mercato : due nomi nuovi per il Lecce - ecco le operazioni concluse Video : La giornata di oggi, 9 gennaio, è stata caratterizzata per i club di Serie C dalla definizione di molte operazioni, in sede di #Calciomercato. Due nomi nuovi per il Lecce Tra le notizie del giorno, una in particolare ha suscitato molta curiosita'. Il Lecce [Video], secondo quanto riportato dalla redazione di TuttoC.com, sta valutando la pista che porta all'esterno offensivo Filippo Falco. Il calciatore in forza al Perugia, ma di proprieta' del ...

Serie C mercato : Livorno e Pisa sfida infinita - Lecce tratta un suo ex Video : La notizia più roboante di questa terza giornata del mercato dei club di #Serie C, è l'offerta della Ternana per ingaggiare il bomber [Video] Daniele Vantaggiato del Livorno. L'attaccante ha il contratto in scadenza al 30 giugno prossimo e gli umbri gli hanno proposto un accordo pluriennale per convincerlo a trasferirsi in rossoverde. Il Livorno non vuole privarsi dell'esperto attaccante e hanno avviato le trattative con il giocatore per un ...

Serie C : Lucarelli rischia l'esonero - clamoroso - spunta il nome di un ex Lecce Video : In Serie C, il 2017 si chiude con un risultato a sorpresa, maturato nel girone meridionale. La clamorosa sconfitta del Catania, tra le mura amiche, contro la Casertana, tiene distanziata la squadra etnea a 4 punti dal Lecce capolista e mette in serio pericolo la panchina di Lucarelli. Il tecnico aveva la possibilita', alla ripresa del torneo, di arrivare allo scontro diretto contro i giallorossi, ad un solo punto di distacco. 21 gennaio 2018, ...

Serie C : il Livorno prende il largo - pareggi preziosi per Padova e Lecce : ROMA - Chiudono l'anno con il sorriso le prime della classe in Serie C. A differenza del passato il campionato non si è fermato durante le festività natalizie, ma lo farà adesso con tre settimane di ...

Serie C : il Livorno prende il largo - pareggi preziosi per Padova e Lecce : ... REGGINA RISORGE A CATANZARO Male anche il Fondi, beffato nel finale a Monopoli: 1-0 siglato da Genchi su rigore per far iniziare bene l'avventura pugliese di Giuseppe Scienza sulla panchina bianco ...

Video/ Trapani-Lecce (1-1) : highlights e gol della partita (Serie C 21^ giornata) : Video Trapani-Lecce (1-1): highlights e gol della partita di Serie C per la 21^ giornata. Mancosu e Murano a segno nel big-match del girone C (29 dicembre)(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 10:25:00 GMT)

