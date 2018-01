Serie B | Spezia-Palermo 0-0

Serie B - Spezia e Palermo si dividono la posta. Gallo rallenta Tedino : Nella ripresa è Gilardino a smuovere la calma piatta, ma il campione del mondo trova un ottimo Pomini sulla sua strada, al minuto 64. Tedino prova a vincerla e getta nella mischia il nuovo acquisto ...

Probabili Formazioni Spezia-Palermo Serie B 20-01-2018 : Ecco le Probabili Formazioni di Spezia-Palermo, gara della 22^ giornata di Serie B che si disputerà il 20-01-2017 alle ore 18:00. Entrambe le squadre, nell’ultimo turno prima della sosta del campionato di Serie B, hanno portato a casa punti importanti. I padroni di casa nell’ultima gara di campionato -disputatasi a Parma- si sono resi protagonisti di un’ottima gara. E’ stata un’importante prova di forza quella ...

Serie B - Parma-Spezia 0-0 : espulso Lucarelli : PARMA - Nell'anticipo della ventunesima giornata di Serie B , Parma e Spezia non si fanno male: in archivio entra uno 0-0 che non passerà alla storia. Nel gelo del Tardini, i ducali (in tenuta fucsia ...

Serie B - Parma-Spezia 0-0 : nessun gol al Tardini. Lucarelli espulso al 42' del primo tempo. HIGHLIGHTS : Parma-Spezia 0-0 PARMA (4-3-3): Frattali; Iacoponi, Di Cesare, Lucarelli, Gagliolo (63' Sierralta); Dezi, Scozzarella, Scavone; Insigne, Baraye (63' Nocciolini), Di Gaudio. Allenatore: D'Aversa SPEZIA ...

Probabili Formazioni Parma-Spezia Serie B 27-12-2017 : Le Probabili Formazioni di Parma-Spezia 21^Giornata Serie B, 27 Dicembre ore 20:30: D’Aversa lancia Barillà dal 1′, mentre per Gallo unico ballottaggio tra Forte e Marilungo. Al Tardini il Parma di D’Aversa, reduce dal pareggio a reti inviolate contro il Bari nello scontro di altissima classifica, ospita uno Spezia che arriva da un’importantissima vittoria sull’Avellino, forse con il senno di poi scontata ma ...

