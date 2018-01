Serie A Spal | Semplici | Udinese in forma | noi abbiamo entusiasmo

Serie A - Inter; Spalletti : ”Stiamo lavorando per raggiungere l’obiettivo di arrivare in Champions League” : Il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match contro la Roma, valido per la ventunesima giornata di campionato. Ritorna il campionato e ritorna la conferenza di vigilia di Luciano Spalletti dall’Inter Media House del Centro Sportivo Suning. Domani sera a San Siro arriva la Roma: “Mi aspetto una partita in cui loro verranno a pressarci alto, nella nostra metà campo. Le ...

Serie A - probabili formazioni Inter-Roma : dubbio De Rossi - Spalletti coi titolari : Sosta invernale ormai alla spalle e Serie A subito pronta a riprendersi la scena: big match della 21giornata sarà quello che si disputerà domenica sera a San Siro, quando si affronteranno Inter e Roma.

SPAL Lazio 2-5 - Giornata 20 Serie A TIM 2017-2018 [VIDEO HIGHLIGHTS] : Quattro volte Immobile. L'attaccante segna quattro gol alla SPAL, trascina la Lazio nella rincorsa alla Champions e si prende la vetta della classifica marcatori. L'articolo SPAL Lazio 2-5 , Giornata 20 Serie A TIM 2017-2018 [VIDEO HIGHLIGHTS] è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A Spal - Semplici : "Lazio - che qualità. Non siamo stati perfetti" : FERRARA - "Serviva una partita perfetta e noi non l'abbiamo fatta". Leonardo Semplici analizza così, ai microfoni di Rai Sport, il 2-5 subito dalla Lazio. "Abbiamo dei limiti e lo sappiamo - ha aggiunto l'allenatore della Spal - ma questa Lazio ha una qualità straordinaria. Fino al 2-3 siamo stati in partita, potevamo ...

Serie A. Napoli-Verona 2-0; Spal-Lazio 2-5; Benevento-Sampdoria 3-2; Genoa-Sassuolo 1-0; Milan-Crotone 1-0 : TORINO - Uno strepitoso Immobile lancia la Lazio in zona Champions con un poker alla Spal. Il Benevento festeggia la Befana con la seconda vittoria in Serie A, e sale a quota 7. Bonucci firma il primo ...

PAGELLE / Spal Lazio (2-5) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 20^ giornata) : Le PAGELLE di Spal Lazio (2-5): i voti per il Fantacalcio, i giudizi a tutti i calciatori. Al Mazza è show di Ciro Immobile: poker per l'attaccante che raggiunge i 20 gol in campionato(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 17:09:00 GMT)

Serie A - Spal-Lazio 2-5 : il tabellino : FERRARA - La Lazio batte 2-5 la Spal in trasferta e sale momentaneamente al quarto posto in classifica. La squadra di Inzaghi è ancora una volta super in trasferta e festeggia con 4 reti di Immobile. ...

Pagelle/ Spal Lazio : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 20^ giornata - primo tempo) : Le Pagelle di Spal Lazio: i voti per il Fantacalcio, i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo allo stadio Mazza nella partita valida per la ventesima giornata della Serie A(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 15:55:00 GMT)

VIDEO / Fiorentina Inter (1-1) : highlights e gol. L'analisi di Spalletti (Serie A 20^ giornata) : VIDEO Fiorentina Inter (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita giocata al Franchi e valida nella 20^ giornata del campionato della Serie A. (Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 12:23:00 GMT)

Serie A : Fiorentina-Inter 1-1 - Simeone beffa Spalletti al 91' : Nerazzurri in vantaggio al 55' con un gol di Maurito, nel recupero arriva il meritato pareggio del Cholito

Serie A - Fiorentina-Inter 1-1 : beffa Simeone - per Spalletti prosegue il digiuno : Serie A, Fiorentina-Inter 1-1: TABELLINO, STATISTICHE E CRONACA LIVE La classifica aggiornata della Serie A Tags: Spalletti , pioli , Icardi , Handanovic , Chiesa , Simeone Tutte le notizie di Serie ...

Serie A Spal - Semplici : "Lazio? Una sfida complicata" : FERRARA - "Serve la gara perfetta". Parola di Leonardo Semplici , l'allenatore della Spal , prima dello scontro con la Lazio, undici fermato sul pareggio nel girone d'andata . " Ci proveremo, servono ...

