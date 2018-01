Serie A | Roma La conferenza di Eusebio Di Francesco LIVE

Probabili Formazioni Inter-Roma - Serie A 21-01-2018 : Dopo una lunga sosta di due settimane riparte la Serie A, e lo fa con un match da urlo: domenica sera, allo Stadio San Siro di Milano, si giocherà Inter-Roma , una sfida che negli ultimi anni ci ha sempre regalato grandi emozioni. Come negli anni del Triplete nerazzurro, anni che rimpiangono non solo i tifosi della Beneamata, ma anche quelli romanisti. O come nella gara d’andata, quando la Roma schiacciò dal primo all’ultimo ...

Anna Campori è morta / Addio all'attrice romana - nota per la Serie "Giovanna - la nonna del Corsaro Nero" : Anna Campori è morta : l'attrice è spirata a 100 anni e sei mesi, è nota per lo sceneggiato musicale degli anni '60 intitolato 'Giov Anna , la nonna del Corsaro Nero'.(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 11:00:00 GMT)

Inter-Roma - Serie A 2018 : programma - orari e tv. Le probabili formazioni : Si ricomincia col botto! Dopo una settimana di pausa ritorna la Serie A, con la 21a giornata, e lo fa proponendo un match di cartello: domani sera alle ore 20.45 andrà in scena la sfida tra Inter e Roma: i nerazzurri sono al terzo posto con 42 punti, i giallorossi sono quinti a quota 39, ma hanno una partita in meno (mercoledì 24 il recupero della terza giornata in casa della Sampdoria, alle ore 20.45). Sono 23 i punti conquistati in casa dalla ...