Serie A | Inter; Spalletti | ”Stiamo lavorando per raggiungere l’obiettivo di arrivare in

Serie A - 21esima giornata : dove vedere Inter-Roma in Tv e in streaming : La Serie A è giunta alla seconda giornata di ritorno, dove spicca in calendario la gara in programma a San Siro: a sfidarsi saranno Inter e Roma, bisognose di punti per ottenere la qualificazione alla Champions League. dove vedere Inter-Roma Tv streaming – Come seguire la gara in Tv Inter-Roma sarà visibile agli abbonati Sky. […] L'articolo Serie A, 21esima giornata: dove vedere Inter-Roma in Tv e in streaming è stato realizzato da ...