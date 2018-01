Sciatore sbatte su barriera e muore

: RT @Agenzia_Ansa: Sciatore sbatte su barriera a #Sestriere, è morto - maurohho : RT @Agenzia_Ansa: Sciatore sbatte su barriera a #Sestriere, è morto - maurohho : RT @ansa_it: Sciatore sbatte su barriera, morto - ninda1952 : RT @alto_adige: Sciatore sbatte su barriera, morto a Sestriere. La vittima è un 31enne, indossava il casco. - afrodite1969 : RT @tribuna_treviso: Sestriere, sciatore sbatte sulla barriera della pista e muore. Aveva il casco - Pagina Nazionale - Tribuna di Treviso… - tribuna_treviso : Sestriere, sciatore sbatte sulla barriera della pista e muore. Aveva il casco - Pagina Nazionale - Tribuna di Trevi… -

Incidente mortale sulla pista da sci vicino al Monte Fraiteve, in Piemonte. La vittima è un uomo di 31 anni: è andato are contro laparavento esterna della pista che porta ai collegamenti tra Sauze e Sestriere. L'uomo è morto sul colpo nonostante indossasse il casco. E a Roccaraso (L'Aquila) due uomini 50enni sono stati travolti da una slavina mentre sciavano fuori pista. Uno di loro è grave ed è stato ricoverato in ospedale. L'altro è riuscito a liberarsi dalla neve da solo.(Di sabato 20 gennaio 2018)