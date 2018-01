Sci | libera Kitzbuehel | Innerhofer cade

Sci - discesa libera Cortina : la Goggia non si ripete e va fuori. Vince la Vonn : Sofia Goggia ha sbagliato, facendo uno spettacolare e pericoloso presentat'arm sul salto che immette sullo Schuss delle Tofane e ha così lasciato strada libera al successo della statunitense Lindsey ...

Sci : libera Kitzbuehel - cade Innerhofer : (ANSA) - Kitzbuehel (AUSTRIA), 20 GEN - Christoph Innerhofer, pettorale 2 e primo azzurro in pista nella discesa sulla Streif a Kitzbuehel, è caduto spettacolarmente, ma senza danni. L'incidente - ...

Sci - Goggia vince discesa libera : Nella gara valida per la coppa del mondo dello sci femminile a Cortina, batte la rivale superfavorita Vonn, penalizzata da un fatale errore

Diretta/ Discesa libera Cortina : trionfo Sofia Goggia! Vonn e Shiffrin a podio (Coppa del Mondo Sci) : Diretta Discesa femminile Cortina streaming video e tv, orario e risultato live. La Coppa del Mondo di sci arriva in Italia dopo la grande tripletta.

Sci - CdM : a Cortina libera a Sofia Goggia : 11.31 L'azzurra Sofia Goggia, dopo il trionfo di una settimana fa nella libera di Bad Kleinkirchheim, ha vinto in 1'36"45 anche la discesa di CdM a Cortina sui 2.660 metri della pista Olympia delle Tofane. Alle sue spalle le statunitensi Lindsey Vonn, in 1.36.92 e Mikaela Shiffrin in 1'37"29. Per Goggia è il secondo successo stagionale ed il quarto in carriera con 18 podi ed un bronzo mondiale. Per lei c'è, dopo 4 delle 8 gare,anche il primato ...

Sci : libera Cortina - Goggia 2/a in prova : (ANSA) - BOLZANO, 17 GEN - La fuoriclasse americana Lindsay Vonn in 1.37.99 è stata la più veloce nella prima prova cronometrata in vista della discesa di Coppa del Mondo di sci a Cortina d'Ampezzo, sulla pista Olimpia delle Tofane. Dietro la statunitense, con il tempo di 1.38.94, c'è l'azzurra Sofia Goggia. Terzo tempo per l'altra americana Jacqueline Wiles in 1.

