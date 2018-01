Sci | Goggia | ho sbagliato adesso riparto

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018 : la graduatoria dopo la discesa di Cortina. Shiffrin al comando - Sofia Goggia sempre prima in specialità : Lindsey Vonn si è aggiudicata la seconda discesa di Cortina. L’americana ha trionfato dopo il secondo posto di ieri, raggiungendo il successo numero 79 della carriera in Coppa del Mondo. Quest’oggi è caduta Sofia Goggia, che non è riuscita a replicare la gara di ieri: l’azzurra ha comunque mantenuto la vetta della Classifica di specialità, ma Tina Weirather si è rifatta sotto, grazie al secondo posto odierno. Mikaela Shiffrin ...

Sci alpino - Discesa Cortina 2018 : Lindsey Vonn si riprende lo scettro! Johanna Schnarf nona - cade Sofia Goggia : Lo scettro dell’Olimpia delle Tofane è tornato nelle mani di Lindsey Vonn. L’americana ha trionfato nella Discesa di Cortina, la seconda dopo quella disputata ieri, centrando il successo numero 12 sulla pista italiana, il 6° in Discesa. Un tracciato che la campionessa statunitense sembra conoscere alla perfezione, capace di interpretarlo in una maniera oscura per tutte le altre. A differenza di ieri, oggi non c’è stata la ...

Sci alpino - Discesa Cortina 2018 : Lindsey Vonn si riprende lo scettro! Johanna Schnarf nona - cade Sofia Goggia : Lo scettro dell’Olimpia delle Tofane è tornato nelle mani di Lindsey Vonn. L’americana ha trionfato nella Discesa di Cortina, la seconda dopo quella disputata ieri, centrando il successo numero 12 sulla pista italiana, il 6° in Discesa. Un tracciato che la campionessa statunitense sembra conoscere alla perfezione, capace di interpretarlo in una maniera oscura per tutte le altre. A differenza di ieri, oggi non c’è stata la ...

LIVE Sci alpino - Discesa #2 Cortina 2018 in DIRETTA : Vonn dominante! Goggia uScita di scena! Schnarf nona la migliore azzurra : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda Discesa libera femminile di Cortina d’Ampezzo, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sulla mitica Olimpia delle Tofane, Sofia Goggia va in cerca della doppietta sulle nevi italiane. Una prova con alcune sbavature quella della bergamasca ma con il coltello tra i denti, rischiando e spingendo sempre al 100%. Il risultato finale ha sorriso all’azzurra che cosi ha ottenuto ...

LIVE Sci alpino - Discesa #2 Cortina 2018 in DIRETTA : Vonn dominante! Johanna Schnarf quarta - Goggia - pericolosa uScita di scena : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda Discesa libera femminile di Cortina d’Ampezzo, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sulla mitica Olimpia delle Tofane, Sofia Goggia va in cerca della doppietta sulle nevi italiane. Una prova con alcune sbavature quella della bergamasca ma con il coltello tra i denti, rischiando e spingendo sempre al 100%. Il risultato finale ha sorriso all’azzurra che cosi ha ottenuto ...

LIVE Sci alpino - Discesa #2 Cortina 2018 in DIRETTA : Sofia Goggia per il bis - che duello con Lindsey Vonn! : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda Discesa libera femminile di Cortina d’Ampezzo, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sulla mitica Olimpia delle Tofane, Sofia Goggia va in cerca della doppietta sulle nevi italiane. Una prova con alcune sbavature quella della bergamasca ma con il coltello tra i denti, rischiando e spingendo sempre al 100%. Il risultato finale ha sorriso all’azzurra che cosi ha ottenuto ...

SOFIA GOGGIA / La Sciatrice vince la discesa a Cortina - ma è critica : ho Sciato male : SOFIA GOGGIA, la sciatrice vince la discesa di Cortina ma è critica con sé stessa e vuole ancora una volta provare a migliorarsi: ho sciato male e ci sarà ancora una battaglia con la Vonn.(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 18:19:00 GMT)

Sci - Sofia Goggia trionfa a Cortina : Una prova perfetta quella della bergamasca, davanti alla quale anche la Vonn deve inchinarsi: l'americana, che a Cortina vanta 11 dei 78 successi collezionati in Coppa del Mondo, parte fortissima ma ...

Sci Sofia Goggia è ancora super - vince la discesa a Cortina : ancora un trionfo per Sofia Goggia. Dopo la vittoria di una settimana fa nella libera di Bad Kleinkirchheim, l'azzurra ha vinto in 1.36.45 anche la discesa di cdm a Cortina sui 2.660 metri della pista ...

Sci - discesa a Cortina : Goggia è la regina! Battute Vonn e Shiffrin : Ancora lei! E' bis dopo Bad Kleinchirkhheim! Coraggiosa nel tenere l'acceleratore sempre pigiato al massimo, andando a tutta anche nei punti ciechi. E alla fine è arriva la vittoria di Sofia Goggia ...

Sci Coppa del Mondo : la Goggia al 2° posto della classifica generale - Altri Sport : La vittoria, seconda stagionale di fila, di Sofia Goggia nella prima discesa libera di Cortina proietta la sciatrice azzurra al secondo posto della classifica generale di Coppa del Mondo alle spalle ...

Sci - è ancora super Goggia : vince la discesa a Cortina : L'azzurra Sofia Goggia, dopo il trionfo di una settimana fa nella libera di Bad Kleinkirchheim, ha vinto in 1.36.45 anche la discesa di coppa del mondo a Cortina sui 2.660 metri della pista Olympia delle Tofane. Alle sue spalle le statunitensi Lindsey

Sci - Goggia vince discesa libera : Nella gara valida per la coppa del mondo dello sci femminile a Cortina, batte la rivale superfavorita Vonn, penalizzata da un fatale errore

Sci alpino - Sofia Goggia in testa alla classifica di Coppa del Mondo di discesa! : Sofia Goggia è la nuova leader della classifica di Coppa del Mondo di discesa. L’azzurra ha vinto la seconda gara in questa specialità dopo quella di domenica scorsa a Bad Kleinkirchheim. La bergamasca ha trionfato sull’Olimpia delle Tofane di Cortina: un successo strepitoso, davanti a Lindsey Vonn e Mikaela Shiffrin. Una vittoria che ha così consentito a Goggia di balzare in testa alla classifica di specialità, sfruttando la debacle ...