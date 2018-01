Sci | discesa Cortina | vittoria Vonn

LIVE Sci alpino - Discesa Kitzbuehel 2018 in DIRETTA : Reichelt in testa - cade Innerhofer. Che battaglia sulla Streiff : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. sulla mitica Streif andrà in scena una grande Classica del Circo Bianco, quella che da tutti è ritenuta la Discesa per antonomasia: sulle nevi austriache sarà spettacolo puro su un tracciato che ha sempre regalato grandissime emozioni. Ci sarà sicuramente da divertirsi con tanti protagonisti che si daranno ...

Sci alpino - Discesa Cortina 2018 : Lindsey Vonn si riprende lo scettro! Johanna Schnarf nona - cade Sofia Goggia : Lo scettro dell’Olimpia delle Tofane è tornato nelle mani di Lindsey Vonn. L’americana ha trionfato nella Discesa di Cortina, la seconda dopo quella disputata ieri, centrando il successo numero 12 sulla pista italiana, il 6° in Discesa. Un tracciato che la campionessa statunitense sembra conoscere alla perfezione, capace di interpretarlo in una maniera oscura per tutte le altre. A differenza di ieri, oggi non c’è stata la ...

LIVE Sci alpino - Discesa #2 Cortina 2018 in DIRETTA : Vonn dominante! Goggia uScita di scena! Schnarf nona la migliore azzurra : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda Discesa libera femminile di Cortina d’Ampezzo, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sulla mitica Olimpia delle Tofane, Sofia Goggia va in cerca della doppietta sulle nevi italiane. Una prova con alcune sbavature quella della bergamasca ma con il coltello tra i denti, rischiando e spingendo sempre al 100%. Il risultato finale ha sorriso all’azzurra che cosi ha ottenuto ...

Sci alpino - Discesa 2 Cortina d'Ampezzo 2018 : orario d'inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. I pettorali di partenza : Di seguito l'orario d'inizio e il programma dettagliato della seconda Discesa libera a Cortina d'Ampezzo , prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. La gara sarà trasmessa in Diretta tv ...

Sci alpino - Discesa Kitzbuehel 2018 : orario d'inizio e come vedere in tv e Diretta Streaming la gara della mitica Streif. I pettorali di ... : Di seguito la il programma dettagliato e l'orario d'inizio della Discesa di Kitzbuehel , prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. La gara sarà trasmessa in Diretta tv su RaiSport ed ...

Coppa del Mondo di Sci / La discesa maschile a Kitzbuehel : il punto di Mario Cotelli (esclusiva) : Coppa del Mondo di sci a Kitzbuehel: intervista esclsuiva a Mario Cotelli sulle prove maschili di questo weekend sulla neve austriaca. Occhi puntati su Paris e la discesa libera. (Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 07:49:00 GMT)

Sci alpino - Discesa 2 Cortina d’Ampezzo 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. I pettorali di partenza : Oggi sabato 20 gennaio si correrà la Discesa libera femminile a Cortina d’Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Seconda gara sulla Olimpia delle Tofane dopo quella vinta ieri da Sofia Goggia davanti a Lindsey Vonn, Mikaela Shiffrin e Lara Gut. Saranno sempre loro le grandi favorite per il successo odierno in quella che è considerata una delle grandi classiche per il Circo Bianco delle donne: l’azzurra ...

Sci alpino - Discesa Kitzbuehel 2018 : orario d’inizio e come vedere in tv e Diretta Streaming la gara della mitica Streif. I pettorali di partenza : Oggi sabato 20 gennaio si disputerà la Discesa libera maschile di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulla mitica Streif si preannuncia una gara appassionante e avvincente, la Classica per eccellenza del Circo Bianco su una pista semplicemente leggendaria e unica nel suo genere. Solo i grandi campioni riescono a imporsi sulle nevi austriache. Oggi grande lotta tra tutti i big: Jansrud, Svindal, Feuz, Reichelt si ...

LIVE Sci alpino - Discesa Kitzbuehel 2018 in DIRETTA : tutti vogliono la Streif! Dominik Paris e Peter Fill tra i pretendenti! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulla mitica Streif andrà in scena una grande Classica del Circo Bianco, quella che da tutti è ritenuta la Discesa per antonomasia: sulle nevi austriache sarà spettacolo puro su un tracciato che ha sempre regalato grandissime emozioni. Ci sarà sicuramente da divertirsi con tanti protagonisti che si daranno ...