Sci di fondo | Coppa del Mondo Planica 2018 | nelle qualifiche della sprint tc avanti Lucia

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Planica 2018 in DIRETTA : Federico Pellegrino fa le prove generali delle Olimpiadi nella sprint in tecnica classica : Ultima prova generale delle Olimpiadi di PyeongChang: nella tappa di Coppa del Mondo di sci di fondo di Planica, in Slovenia, domani è in programma una sprint in tecnica classica, la stessa che assegnerà le medaglie in Corea del Sud. Sarà l’ultima volta che si disputerà questa gara prima della rassegna a cinque cerchi. nella gara femminile proveranno a centrare un piazzamento tra le trenta ben cinque azzurre: Gaia Vuerich, Greta Laurent, ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2018 : a Planica penultimo appuntamento prima delle Olimpiadi - si affina la condizione in vista di PyeongChang : Si avvicinano ad ampi passi le Olimpiadi di PyeongChang e la Coppa del Mondo di sci di fondo è al penultimo weekend di gare prima del trasferimento in Corea del Sud. Gli atleti, infatti, saranno di scena a Planica, in Slovenia, per una due giorni che permetterà di definire in maniera più accurata la classifica generale e, per i protagonisti, di affinare la condizione in vista della kermesse con i cinque cerchi. Il programma prevede le consuete ...

Sci di fondo - La Coppa del Mondo arriva a Planica : occhi puntati su Federico Pellegrino : La Coppa del Mondo arriva a Planica, altra opportunità per Pellegrino nella sprint a tecnica classica di sabato. Riecco De Fabiani, novità fra le donne Penultimo weekend di Coppa del Mondo prima della ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2018 : i convocati italiani per Planica. Ci sono Pellegrino e De Fabiani : Nuovo appuntamento per la Coppa del Mondo di sci di fondo: ci si sposta dalla Germania alla Slovenia, precisamente sulle nevi di Planica. In programma ci sono sabato 20 gennaio le sprint maschili e femminili in tecnica classica (ore 13.00), domenica 21 invece una 10 km femminile (ore 9.30) e una 15 km maschile (ore 12.30) sempre in classico. Andiamo a scoprire i convocati dell’Italia per la trasferta slovena, tante novità in chiave ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2018. Dresda chiama PyeongChang : la marcia azzurra continua : I dubbiosi sono serviti. La tristezza di metà dicembre ha lasciato spazio ad un‘euforia quasi esagerata in casa Italia a meno di un mese dall’appuntamento olimpico. Del resto, come si fa a non essere smodatamente contenti quando si piazza una doppietta come quella degli azzurri a Dresda? Pellegrino nella sprint davanti ad un Klaebo che, è vero, avrà fatto anche un richiamo della preparazione atletica in vista delle Olimpiadi, ma non era certo a ...

Sci di fondo - show di Pellegrino e Noeckler : vincono a Dresda la sprint : Dresda, 14 gennaio 2018 - Weekend da incorniciare per gli sport invernali azzurri. Due successi nello sci alpino , altrettanti nello sci nordico. Dopo la vittoria di ieri nella sprint a tecnica libera, Federico Pellegrino si è ripetuto oggi a Dresda in ...

Sci di fondo - la gioia nelle parole di Federico Pellegrino e Dietmar Noeckler dopo il successo di Dresda : Una vittoria che profuma di medaglia olimpica, quella di Federico Pellegrino e Dietmar Noeckler, ottenuta oggi a Dresda, in Germania, nella Team Sprint di sci di fondo. La gara infatti si è disputata a tecnica libera, la stessa con la quale si correrà a PyeongChang nel prossimo febbraio. Al sito FISI i due azzurri hanno esternato la propria gioia. Federico Pellegrino, che ieri aveva scelto un profilo basso dopo la vittoria individuale, smorza i ...

VIDEO Sci di fondo - Pellegrino-Noeckler epocali! Vittoria show nella sprint di Dresda - la gara degli azzurri : Federico Pellegrino e Didi Noeckler hanno vinto la team sprint di Dresda, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci di fondo. Una prova magistrale da parte degli azzurri che dominano le rivali e si lanciano verso le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Di seguito il VIDEO della gara. (foto Pier Colombo) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui ...

Sci di fondo - Team sprint vincono Pellegrino-Noeckler : Grande vittoria dell'Italia del fondo nel format a squadre che sarà presente anche ai Giochi Olimpici di PyeongChang. Sulla pista di Dresda, Federico Pellegrino dopo la strepitosa vittoria nell'...

Sci di fondo - ITALIA IMPLACABILE! Federico Pellegrino e Dietmar Noeckler stampano la concorrenza - tripudio azzurro a Dresda nel team sprint! : Federico Pellegrino (all’undicesimo successo in Coppa del Mondo di sci di fondo) non si ferma più! Il campione nato ad Aosta trascina l’ITALIA alla vittoria anche nel team Sprint a tecnica libera, assieme a Dietmar Noeckler, e conferma di attraversare un momento di forma letteralmente eccezionale, che ci fa davvero sognare in vista delle Olimpiadi di PyeongChang. La coppia azzurra, dunque, non lascia scampo ai rivali e ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 14 gennaio : Sci alpino - team sprint fondo - biathlon - short track. Vai Italia! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Sport Invernali per quanto riguarda domenica : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, evento per evento. Si inizia alle ore 9.00 . Buon divertimento a ...

LIVE Sci di fondo - Team Sprint Dresda in DIRETTA : Federico Pellegrino-Dietmar Noeckler - prove di Olimpiadi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Coppa del Mondo di sci di fondo: il weekend dedicato alle Sprint a tecnica libera di Dresda si chiude oggi con la Team Sprint. Sarà questa la tecnica con la quale si assegneranno le medaglie olimpiche e dunque sarà davvero interessante assistere ad una sorta di prove generali alle quali parteciperanno anche i nostri vice campioni del mondo Dietmar Noeckler e Federico Pellegrino, reduce dal trionfo ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 14 gennaio : Sci alpino - team sprint fondo - biathlon - short track. Vai Italia! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali per quanto riguarda domenica 14 gennaio. Ci aspetta una giornata davvero ricchissima, appassionante e avvincente: una sfilza di eventi uno dietro l’altro per una domenica da ricordare. Riflettori puntati sulla mitica Lauberhorn dove andrà in scena lo slalom maschile di Wengen. Per lo sci alpino anche la discesa femminile di Bad Kleinkirchheim. Lo sci di fondo andrà in scena con la ...