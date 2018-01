Sci alpinismo - Italiani super nell' individuale di Villars Sur Ollon | Antonioli secondo e

Sci alpinismo : incoronati i campioni italiani sulle nevi di Valdidentro : Valdidentro , in provincia di Sondrio, ha ospitato la rassegna nazionale italiana di sci alpinismo , che ha distribuito i titoli della sprint, delle staffette e della vertical race. Partiamo proprio dalla gara più breve, che ha aperto le competizioni. Ad imporsi è stato Robert Antonioli, il quale ha superato il giovane emergente Nicolò Canclini, che la settimana scorsa si è imposto proprio in questa specialità nella tappa cinese della Coppa del ...

Sci alpinismo - Coppa del Mondo 2017-2018 : il circuito si apre in Cina - Nicolò Canclini vince la sprint : Le nevi cinesi di Wanlong hanno dato il via in questo fine settimana alla Coppa del Mondo di sci alpinismo 2017-2018. Il programma si è aperto con le vertical race ed un doppio podio italiano, visto che il detentore della Coppa del Mondo, Michele Boscacci, e la giovane Alba De Silvestro hanno conquistato il terzo posto. La prova maschile è andata al tedesco Anton Palzer, che ha preceduto di 12′ lo svizzero Werner Marti, mentre la francese ...