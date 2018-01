Sanremo 2018 | Claudio Baglioni | Hunziker | Favino Le 20 canzoni | Lo Stato Sociale

Sanremo 2018 - CLAUDIO BAGLIONI - HUNZIKER - FAVINO/ Le 20 canzoni : Ornella Vanoni regina di eleganza : SANREMO 2018 , CLAUDIO BAGLIONI , HUNZIKER , FAVINO : volano i primi stracci tra i due co-conduttori? Dopo il primo ascolto, i giudizi iniziali sulle canzoni , emozioni per Ron.(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 18:52:00 GMT)

Sanremo 2018 - Claudio Baglioni - Hunziker - Favino/ Canzoni - emozioni per Ron - scintille tra i co-conduttori? : Sanremo 2018 , Claudio Baglioni , Hunziker , Favino : volano i primi stracci tra i due co-conduttori? Dopo il primo ascolto, i giudizi iniziali sulle Canzoni , emozioni per Ron.(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 15:45:00 GMT)

Sanremo 2018 duetti : ecco ospiti e abbinamenti per la serata del venerdì : Claudio Baglioni ha svelato, per Sanremo 2018, i duetti della serata del venerdì. ecco pertanto ospiti e abbinamenti. Chi canterà con chi? Riusciranno gli ospiti a rendere più interessante questo Festival che si preannuncia, almeno per ora, povero di personaggi di rilievo e di Vip di fama internazionale? Sanremo 2018 duetti: tutti i primi abbinamenti Quest’oggi, a termine dell’ascolto dei brani di Sanremo 2018 riservato alla stampa, ...