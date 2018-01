Sanità | tavolo Catanzaro | Pacenza incontra il Pd

Sanità : in Regione Veneto tavolo per il nuovo ospedale di Padova : Venezia, 27 nov. (askanews) Si è tenuta oggi a palazzo Balbi, sede della Giunta regionale a Venezia, la riunione del tavolo Istituzionale per la realizzazione del nuovo Policlinico di Padova. La ...

Sanità : Padova - oggi in Regione il tavolo per il nuovo ospedale (2) : (AdnKronos) - Dall'altra parte il sindaco di Padova, Sergio Giordani ha sottolineato che "Anch'io ho capito che o cediamo gratuitamente le aree di Padova Est o non si fa il doppio polo. E questo mi ha sbalordito, perché abbiamo lavorato un mese con onestà per trovare un punto di aggregazione, che se

Sanità : Padova - oggi in Regione il tavolo per il nuovo ospedale : Venezia, 27 nov. (AdnKronos) - Si è tenuta oggi a palazzo Balbi, sede della Giunta regionale a Venezia, la riunione del tavolo Istituzionale per la realizzazione del nuovo Policlinico di Padova. La seduta si è svolta sotto la presidenza del Governatore del Veneto Luca Zaia. Erano presenti i rapprese

Piemonte - Laus : tavolo urgente su violenze a operatrici sanitarie : Torino, 14 nov. (askanews) 'Sollecito i direttori delle Asl di tutta la Regione e l'assessore competente a convocare un tavolo urgente con i rappresentanti dello Smi per affrontare la questione ...