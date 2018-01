Samsung nel mirino dell' Antitrust italiano | ma si dichiara estranea agli addebiti

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus in Cina potrebbero costare meno che nel resto del mondo : Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus potrebbero avere prezzi più bassi in Cina rispetto al resto del mondo. L'informazione arriva da Gui Xian, presidente di Samsung Cina. I due device saranno grandi protagonisti del MWC 2018, che inizierà il prossimo 26 febbraio. L'articolo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus in Cina potrebbero costare meno che nel resto del mondo è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Apple e Samsung nel mirino per obsolescenza programmata : S9 e iPhoneX? : Apple è finita nel mirino della legge in Francia per il fenomeno dell'obsolescenza programmata. E non si fa in tempo a chiedersi cosa sia questa presunta manovra del colosso americano che anche Samsung finisce nel calderone per accuse simili. E addirittura è arrivata una parziale conferma da parte dell'azienda che, per sdebitarsi, ha preferito agevolare la sostituzione delle batterie ai propri clienti. Era infatti noto che i dispositivi ...

Samsung potrebbe integrare la fotocamera frontale nel display dei prossimi smartphone : L'ennesimo brevetto depositato da Samsung ci mostra una soluzione con uno schermo che occupa interamente la parte frontale dello smartphone. Per alloggiare i vari sensori, la capsula auricolare e la fotocamera frontale sarebbero previsti dei foi nel display, così come per il lettore di impronte che potrebbe però essere integrato sotto al display. L'articolo Samsung potrebbe integrare la fotocamera frontale nel display dei prossimi smartphone è ...

L'Antitrust mette nel mirino Apple e Samsung : L'Antitrust mette nel mirino Apple e Samsung per possibili pratiche commerciali scorrette legate agli aggiornamenti software per gli smartphone. I due distinti procedimenti che sono stati avviati in seguito «a segnalazioni di consumatori e a un'attività preistruttoria svolta d'ufficio» riguardano le società di Samsung e Apple operanti in Italia presso le quali, si legge in una nota, si sono svolte le ispezioni ...

Apple e Samsung nel mirino dell’Antitrust per gli aggiornamenti degli smartphone : L'Antitrust ha avviato due procedimenti separati nei confronti di Samsung e Apple per pratiche commerciali scorrette. Nel mirino dell'autorità ci sarebbero gli aggiornamenti software proposti dalle due compagnie, che avrebbero ridotto le prestazioni degli smartphone al fine di indurre gli utenti ad acquistare i nuovi modelli. L'articolo Apple e Samsung nel mirino dell’Antitrust per gli aggiornamenti degli smartphone è stato pubblicato per ...