Samsung ha gli smartphone più Clonati | poi c’è iPhone

Samsung comanda la classifica di AnTuTu degli smartphone più clonati del 2017 : Il team di AnTuTu ha pubblicato una classifica dei migliori smartphone clonati per il 2017, svelando che lo scorso anno sono stati spediti 17.424.726 "cloni", pari al 2,64% del mercato mobile complessivo. Ad essere clonati sono i modelli più popolari e a guidare la classifica è Samsung, seguita a distanza da Apple e Xiaomi L'articolo Samsung comanda la classifica di AnTuTu degli smartphone più clonati del 2017 è stato pubblicato per la prima ...

Il faro su Apple e Samsung Indagine sui cellulari rallentati Così invecchiano gli smartphone : L'Antitrust ha aperto due procedimenti nei confronti di Apple e Samsung per pratiche commerciali scorrette legate agli aggiornamenti degli smartphone. "Ad esito di segnalazioni di consumatori e di un'attività preistruttoria svolta d'ufficio - si legge in una nota - l'Autorità ha deciso di avviare due distinti procedimenti per pratiche commerciali Segui su affaritaliani.it

Apple e Samsung nel mirino dell’Antitrust per gli aggiornamenti degli smartphone : L'Antitrust ha avviato due procedimenti separati nei confronti di Samsung e Apple per pratiche commerciali scorrette. Nel mirino dell'autorità ci sarebbero gli aggiornamenti software proposti dalle due compagnie, che avrebbero ridotto le prestazioni degli smartphone al fine di indurre gli utenti ad acquistare i nuovi modelli. L'articolo Apple e Samsung nel mirino dell’Antitrust per gli aggiornamenti degli smartphone è stato pubblicato per ...