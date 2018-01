Sainz vince l' edizione 2018 nelle auto

Potrebbero interessarti

Altre notizie : Sainz vince l' ...

: Al termine dei 14 giorni di gara,s'è messo alle spalle nomi altisonanti come quello del campione del mondo rally in carica, Sebastian Loeb, se del puri-dakarista Stephen Peterhansel, finiti ...

: L'australiano Toby Price, in sella a KTM, ha vinto la 13/a e penultima tappa del rally Dakar, da San Juan a Cordoba (Argentina) di 560 chilometri, 369 dei quali di speciale. Sul traguardo Price ha ...

: Lae penultimadellaper quanto riguarda leha regalato sorprese ed emozioni a non finire. La vittoria è andata al team del qatariota(con il francese Matthieu Baumel) che ha completato la prova speciale odierna (dei 929 chilometri complessivi) in 5:02.22, staccando l’argentino Lucio(con il sudafricano Robert Howie) di 11:16, mentre al terzo posto si è piazzato il sudafricano ...

: Anche l'ottavadell'edizione 2018 dellaè andata in archivio. Nella seconda parte dellaMarathon, che ha visto la carovana impegnata in 598 chilometri di prova speciale,per appena 49 secondi sul compagno di squadra Despres, mentre al terzo posto si piazza Al-Attiyah con la sua Toyota Hilux.Misternon si arrende. Giusto ieri raccontavamo della disavventura del tredici volte campione - tra auto e moto - ...

: Ed anche l’di questaè andata in archivio. La Uyuni-Tupiza, di 498 chilometri di prova speciale (sui 584 complessivi) che si snodavano sulle montagne al confine con l’Argentina, era un’altra prova importante per i piloti viste anche le difficoltà ambientali legate alle temperature ed all’altitudine. Si partiva dai 3800 metri di La Uyuni, per salire fino ai 4400 metri della prima fase di gara fino a ...