Roma Quarantenne morto in piazza della Radio | investitore ubriaco

Milano. Quarantenne si lancia dal grattacielo di Porta Romana : Sembrava una scena da film ma era pura realtà. Un uomo di 44 anni si è asserragliato nel grattacielo di Porta Romana per 2 ore per poi lanciarsi nel vuoto dal piano 21. E’ successo in viale Sabotino a Milano. L’aspirante…Continua a leggere →