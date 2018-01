Roma Morta l’attrice Anna Campori

"The Pink Floyd Exhibition : Their Mortal Remains" - la mostra al Macro di Roma. Roger Waters : "Non penso al passato - guardo al futuro" : In un'atmosfera piuttosto caotica, Nick Mason e Roger Waters hanno inaugurato oggi al Macro di Roma "The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains", la mostra dedicata alla storia dei Pink Floyd che aprirà i battentivenerdì 19 gennaio e rimarrà aperta al pubblico fino al primo luglio. Al tavolo con Mason e Waters anche la sindaca Virginia Raggi e il vicesindaco con delega alla Cultura Luca Bergamo e Innocenzo Cipolletta, ...

The Pink Floyd Exhibition : Their Mortal Remains a Roma : Retrospettiva epocale a 50 anni dalla nascita di uno dei gruppi musicali più innovativi e influenti della storia, arriva a Roma, acclamata dalla critica e... L'articolo The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains a Roma su Roma Daily News.

In arrivo la mostra dei Pink Floyd a Roma - Their Mortal Remains è un viaggio sensoriale nella storia della rockband : info date e biglietti : In arrivo nel nostro Paese Their Mortal Remains, la mostra dei Pink Floyd a Roma. Approda nella capitale italiana l'esposizione dedicata alla rock band britannica, in occasione del cinquantesimo anniversario dal debutto nel mercato discografico nel 1967 con l'album The Piper At The Gates Of Down. La mostra dei Pink Floyd a Roma è la prima tappa del viaggio a ritroso del gruppo, alla scoperta della carriera di successo della band di David ...

Roma - intasca per anni la pensione della madre morta : Roma, 13 gen. (AdnKronos) - Ha continuato a ritirare la pensione della mamma deceduta, 2mila euro al mese, incassando in totale 135mila euro. Si tratta di una 60enne di Ardea, in provincia di Roma, ...

